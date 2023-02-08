Удалось ликвидировать пожар на заводе по производству дронов в Марупе

В 13:30 пожарные закончили работу на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Как сообщалось, вызов на пожар поступил во вторник около трех часов дня.

К семи часам вечера пожарные локализовали распространение пламени, а сегодня продолжались работы по разбору конструкций.

В целом в двухэтажном промышленном здании выгорело 600 квадратных метров, а также сгорела расположенная рядом продукция на площади 20 квадратных метров.

В больницу были доставлены двое пострадавших в пожаре, одному человеку помощь оказана на месте происшествия.

Напомним, ранее представитель Edge Autonomy Riga Дзинтарс Нейманис сообщил TVNET, что компания в настоящее время очень активно работает над тем, чтобы пожар как можно меньше повлиял на производственную деятельность компании.

Работники, рабочие места которых пострадали от пожара, не смогут очно работать на заводе в ближайшие дни. С другой стороны, сотрудники, чье рабочее место никак не пострадало, продолжают работать в стандартном режиме.

Нейманис подтвердил, что здание было застраховано вместе с движимым имуществом. Компания не является собственником здания. В опубликованном в базе данных Firmas.lv отчете о деятельности предприятия за 2021 год указано, что договоры аренды помещений заключены с фирмами K-Parks и K&G varahalduse, срок их действия составляет до октября 2025 года.

Представитель Edge Autonomy Riga также заявил, что в целом еще рано определять размер убытков, но компания сделает все, чтобы как можно скорее восстановить работу производственного предприятия и выполнить взятые на себя обязательства.