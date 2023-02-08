Фото ⟩ Несмотря на пожар, часть завода по производству дронов работает в обычном режиме

Уже собщалось, что 7 февраля в 15:14 VUGD получила информацию о том, что в Марупской волости Марупского края в производственном здании произошел пожар. На месте происшествия пожарные констатировали, что здание горит открытым огнем и пламя быстро распространяется, а также образовалось сильное задымление.

В настоящее время выяснилось, что двухэтажное производственное здание горело на площади 600 квадратных метров, а расположенная рядом продукция - на площади 20 квадратных метров. Под влиянием жара были повреждены три автомобиля.

Согласно предоставленной медиками информации, в больницу доставлены два пострадавших, еще одному помощь была оказана на месте.

По информации Firmas.lv, компания Edge Autonomy Riga (до 1 июня прошлого года - UAVFACTORY) была зарегистрирована в 2009 году. Ее единственным владельцем является зарегистрированная в США компания Edge Autonomy Holdings, LLC.

В 2021 году Edge Autonomy Riga работала с оборотом в 8,661 млн евро и получила прибыль в размере 546 356 евро.

Компания производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим заказчикам в более чем 70 странах мира.

Компания считается одним из ведущих производителей дронов мирового класса.

В прошлом году на международной выставке военных и охранных компаний EUROSATORY 2022 в Париже Edge Autonomy продемонстрировала разработанные и произведенные в Латвии подсистемы, стабилизированные EO/IR камеры и аксессуары для беспилотной и пилотируемой авиационной промышленности. Беспилотники компании также поставляются в украинскую армию.