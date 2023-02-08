Во вторник, 7 февраля, в Марупе загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. Но уже в среду, хотя пожарные все еще работают, предприятие продолжило свою деятельность.
Фото ⟩ Несмотря на пожар, часть завода по производству дронов работает в обычном режиме
Представитель Edge Autonomy Riga Дзинтарс Нейманис сообщил TVNET, что компания в настоящее время очень активно работает над тем, чтобы пожар как можно меньше повлиял на производственную деятельность предприятия.
Сотрудники, рабочие места которых пострадали от пожара, не смогут в ближайшие дни работать непосредственно на заводе. С другой стороны, те, чьи рабочие места никак не пострадали, продолжают работать в стандартном режиме.
Галерея: Пожар на предприятии Edge Autonomy
Нейманис подтвердил, что здание было застраховано вместе с движимым имуществом. Компания не является собственником здания. В опубликованном в базе данных Firmas.lv отчете о деятельности предприятия за 2021 год указано, что договоры аренды помещений заключены с фирмами K-Parks и K&G varahalduse, срок их действия - до октября 2025 года.
Представитель Edge Autonomy Riga также заявил, что в целом еще рано определять размер убытков, но компания сделает все, чтобы как можно скорее восстановить работу производственного предприятия и выполнить взятые на себя обязательства.
В то же время в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) TVNET заверили, что работы по слому конструкций и поливу продолжаются.
Уже собщалось, что 7 февраля в 15:14 VUGD получила информацию о том, что в Марупской волости Марупского края в производственном здании произошел пожар. На месте происшествия пожарные констатировали, что здание горит открытым огнем и пламя быстро распространяется, а также образовалось сильное задымление.
В настоящее время выяснилось, что двухэтажное производственное здание горело на площади 600 квадратных метров, а расположенная рядом продукция - на площади 20 квадратных метров. Под влиянием жара были повреждены три автомобиля.
Согласно предоставленной медиками информации, в больницу доставлены два пострадавших, еще одному помощь была оказана на месте.
По информации Firmas.lv, компания Edge Autonomy Riga (до 1 июня прошлого года - UAVFACTORY) была зарегистрирована в 2009 году. Ее единственным владельцем является зарегистрированная в США компания Edge Autonomy Holdings, LLC.
В 2021 году Edge Autonomy Riga работала с оборотом в 8,661 млн евро и получила прибыль в размере 546 356 евро.
Компания производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим заказчикам в более чем 70 странах мира.
Компания считается одним из ведущих производителей дронов мирового класса.
В прошлом году на международной выставке военных и охранных компаний EUROSATORY 2022 в Париже Edge Autonomy продемонстрировала разработанные и произведенные в Латвии подсистемы, стабилизированные EO/IR камеры и аксессуары для беспилотной и пилотируемой авиационной промышленности. Беспилотники компании также поставляются в украинскую армию.
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