8 февраля на сцене "Арена Рига" украинский симфонический оркестр Lords Of The Sound выступил с музыкой из популярного фильма "Властелин колец".
Оскароносная музыка Ховарда Шора, написанная для кинотрилогии "Властелин колец", в исполнении симфонического оркестра Lords Of The Sound зазвучала с особенной силой, создавая атмосферу Средиземья.
Участники оркестра не только исполнили знакомые мелодии, но также представили композиции на строки из произведений Толкина, которые ранее не исполнялись.
Оркестр, хор и солисты выразительно передали атмосферу мира хоббитов и эльфов, не только через грозные звуки Мордора, тонкие лирические песни эльфов и веселые мелодии хоббитов, но и сценическими костюмами, которые завершали перевоплощение и погружение зрителя в волшебный мир.
Дополняло вокальные и инструментальные номера видеопроекция и световое шоу.
На концерте прозвучали такие композиции как Concerning Hobbits, Jigs and reels, Verse of the Rings, The Last Goodbye, Lothlorien, Gladriel`s Song of Eldamar, May it Be, Fondation of Stone, The Return of the King, Into te west, Gollum`s Song и многие другие. На бис зрители услышали хит, который многие знают в исполнении Эда Ширана - I See Fire.
Галерея: Lords Of The Sound в Риге
Напомним, оркестр Lords Of The Sound является давним поклонником эпических музыкальных тем и постоянно гастролирует по Европе с такими концертами, среди которых музыка известных композиторов кино, таких как Ханс Циммер, Рамин Джавади, Клаус Баделт, Джеймс Ховард и многие другие.
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