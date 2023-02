На концерте прозвучали такие композиции как Concerning Hobbits, Jigs and reels, Verse of the Rings, The Last Goodbye, Lothlorien, Gladriel`s Song of Eldamar, May it Be, Fondation of Stone, The Return of the King, Into te west, Gollum`s Song и многие другие. На бис зрители услышали хит, который многие знают в исполнении Эда Ширана - I See Fire.