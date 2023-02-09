8 февраля на сцене "Арена Рига" украинский симфонический оркестр Lords Of The Sound выступил с музыкой из популярного фильма "Властелин колец".

Оскароносная музыка Ховарда Шора, написанная для кинотрилогии "Властелин колец", в исполнении симфонического оркестра Lords Of The Sound зазвучала с особенной силой, создавая атмосферу Средиземья.

Lords Of The Sound в Риге, 8 февраля 2023 года Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Участники оркестра не только исполнили знакомые мелодии, но также представили композиции на строки из произведений Толкина, которые ранее не исполнялись.

Lords Of The Sound в Риге, 8 февраля 2023 года Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Оркестр, хор и солисты выразительно передали атмосферу мира хоббитов и эльфов, не только через грозные звуки Мордора, тонкие лирические песни эльфов и веселые мелодии хоббитов, но и сценическими костюмами, которые завершали перевоплощение и погружение зрителя в волшебный мир.

Lords Of The Sound в Риге, 8 февраля 2023 года Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Lords Of The Sound в Риге, 8 февраля 2023 года Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Дополняло вокальные и инструментальные номера видеопроекция и световое шоу.

Lords Of The Sound в Риге, 8 февраля 2023 года Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

На концерте прозвучали такие композиции как Concerning Hobbits, Jigs and reels, Verse of the Rings, The Last Goodbye, Lothlorien, Gladriel`s Song of Eldamar, May it Be, Fondation of Stone, The Return of the King, Into te west, Gollum`s Song и многие другие. На бис зрители услышали хит, который многие знают в исполнении Эда Ширана - I See Fire.

Lords Of The Sound в Риге, 8 февраля 2023 года Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Галерея: Lords Of The Sound в Риге

Напомним, оркестр Lords Of The Sound является давним поклонником эпических музыкальных тем и постоянно гастролирует по Европе с такими концертами, среди которых музыка известных композиторов кино, таких как Ханс Циммер, Рамин Джавади, Клаус Баделт, Джеймс Ховард и многие другие.