Биотин - это один из витаминов группы В, который также иногда называют В7, витамином Н или коэнзимом Р. Этот столь важный для здоровья витамин отвечает за качество кожи, волос и ногтей, то есть - за внешний вид человека. Выполнив тест, вы сможете понять, есть ли у вас дефицит "витамина красоты" - биотина - в организме.
Тест ⟩ Узнайте, есть ли у вас дефицит "витамина красоты"
Узнайте, есть ли у вас дефицит "витамина красоты"
Тест вышел в сотрудничестве с Beotebal.
Результаты теста имеют информативную цель. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке! Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом по поводу применения лекарства!
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