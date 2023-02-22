Тест ⟩ Узнайте, есть ли у вас дефицит "витамина красоты"

Биотин - это один из витаминов группы В, который также иногда называют В7, витамином Н или коэнзимом Р. Этот столь важный для здоровья витамин отвечает за качество кожи, волос и ногтей, то есть - за внешний вид человека. Выполнив тест, вы сможете понять, есть ли у вас дефицит "витамина красоты" - биотина - в организме.