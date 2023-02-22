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Тест ⟩ Узнайте, есть ли у вас дефицит "витамина красоты"

rus.tvnet.lv
Узнайте, есть ли у вас дефицит "витамина красоты"
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Фото: nelen/Shutterstock

Биотин - это один из витаминов группы В, который также иногда называют В7, витамином Н или коэнзимом Р. Этот столь важный для здоровья витамин отвечает за качество кожи, волос и ногтей, то есть - за внешний вид человека. Выполнив тест, вы сможете понять, есть ли у вас дефицит "витамина красоты" - биотина - в организме.

Тест вышел в сотрудничестве с Beotebal.

Результаты теста имеют информативную цель. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке! Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом по поводу применения лекарства!

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