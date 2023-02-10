Утром в пятницу, 10 февраля, пользователи соцсетей жаловались на пробки на Южном мосту. По информации очевидцев, там в аварию попал пассажирский автобус. RUS TVNET обратился за подробностями в Государственную полицию.
Видео ⟩ Утром в пятницу на Южном мосту пассажирский автобус врезался в барьер
Как RUS TVNET сообщила представитель Госполиции Лина Багдоне, в 7:30 в пятницу, 10 февраля, в Риге на Южном мосту, по предварительной информации стражей порядка, автобус занесло, и он врезался в барьер.
Uz Dienvidu tilta avarējis Ecoline autobuss. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajam #braucdrosi #riga #dienvidutilts pic.twitter.com/TIG881ECri— Sadursme (@Sadursme_) February 10, 2023
В результате аварии пострадавших нет.
Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
В свою очередь около 10 часов утра поступила информация о еще одном автобусе Ecolines, попавшем в Латвии в аварию - на этот раз ДТП произошло в Ревели Гулбенского края, где автобус вылетел в кювет.
Šorīt jau otrais Ecoline autobuss avarējis. Autora komentārs 👉🏻 Ecoline buss ar pasažieriem Gulbenes novada Rēveļos.Strādā divas “ātro” brigādes un ugunsdzēsēji. Izskatās cietušo nav. #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajam #braucdrosi #gulbenesnovads pic.twitter.com/j98DASz1Za— Sadursme (@Sadursme_) February 10, 2023
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