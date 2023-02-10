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Видео ⟩ Утром в пятницу на Южном мосту пассажирский автобус врезался в барьер

rus.tvnet.lv
Утром в пятницу на Южном мосту пассажирский автобус врезался в барьер
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Фото: скриншот видео

Утром в пятницу, 10 февраля, пользователи соцсетей жаловались на пробки на Южном мосту. По информации очевидцев, там в аварию попал пассажирский автобус. RUS TVNET обратился за подробностями в Государственную полицию.

Как RUS TVNET сообщила представитель Госполиции Лина Багдоне, в 7:30 в пятницу, 10 февраля, в Риге на Южном мосту, по предварительной информации стражей порядка, автобус занесло, и он врезался в барьер.

В результате аварии пострадавших нет.

Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

В свою очередь около 10 часов утра поступила информация о еще одном автобусе Ecolines, попавшем в Латвии в аварию - на этот раз ДТП произошло в Ревели Гулбенского края, где автобус вылетел в кювет.

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