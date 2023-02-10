Видео ⟩ Погоня в Лимбажи: водитель с почти 3 промилле пытался скрыться от полиции

Вечером во вторник, 7 февраля, в Лимбажи полицейские, осуществляя контроль за дорожным движением, заметили автомобиль марки Volvo, манера движения которого свидетельствовала, что водитель, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка решили машину остановить, однако водитель не подчинился многократным требованиям остановить автомобиль и продолжил движение по улице Цесу по направлению от улицы Ноликтавас к улице Дзелзцеля в сторону улицы Юрас.

Началась погоня, во время которой водитель Volvo через окно показывал полицейским неприличные жесты.

На улице Юрас полицейские остановили автомобиль и проверили водителя, оказалось, что мужчина 1974 года рождения управлял автомобилем, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения - в его выдохе было констатировано 2,87 промилле алкоголя. Мужчину задержали и доставили в изолятор временного задержания.

Начат уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии опьянения, в свою очередь за неподчинение требованию остановить автомобиль или бегство начат административный процесс.

Задержанный мужчина 1974 года рождения ранее уже был наказан за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за управление автомобилем в пьяном виде.