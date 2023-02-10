В Украине сообщили, что российские ракеты пересекли границу Румынии. Там информацию не подтвердили

По его словам, ракеты были выпущены из акватории Черного моря.

"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова . Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.

После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - написал Залужный в Telegram.

Позднее Министерство обороны Румынии выступило с заявлением, что не подтверждает информацию о пролете российской ракеты через воздушное пространство страны.

Как сообщает "Радио Свобода Румыния ", ракета пролетела на расстоянии в 35 километров от границы Румынии.

Комментарий Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы

"Глава молдавской дипломатии Нику Попеску распорядился срочно вызвать в МИДЕИ посла Российской Федерации в Кишинэу Олега Васнецова с тем, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение воздушного пространства в результате пересечения российской ракетой суверенной территории Республики Молдова.

Россия продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно влияют жизнь на граждан Молдовы.

Мы решительно отвергаем последние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, считаем их абсолютно неприемлемыми для нашего народа. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против Украины, которая уже привела к многочисленным человеческим жертвам и материальным потерям".