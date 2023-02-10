Крылатые ракеты типа "Калибр", выпущенные в пятницу российскими войсками по территории Украины, во время полета пересекали воздушное пространство входящей в НАТО Румынии, а также Молдовы. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. После этого Министерство обороны Румынии выступило с заявлением, что не подтверждает информацию о пролете российской ракеты через воздушное пространство страны.
В Украине сообщили, что российские ракеты пересекли границу Румынии. Там информацию не подтвердили
По его словам, ракеты были выпущены из акватории Черного моря.
"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.
После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - написал Залужный в Telegram.
Позднее Министерство обороны Румынии выступило с заявлением, что не подтверждает информацию о пролете российской ракеты через воздушное пространство страны.
Как сообщает "Радио Свобода Румыния", ракета пролетела на расстоянии в 35 километров от границы Румынии.
Комментарий Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы
"Глава молдавской дипломатии Нику Попеску распорядился срочно вызвать в МИДЕИ посла Российской Федерации в Кишинэу Олега Васнецова с тем, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение воздушного пространства в результате пересечения российской ракетой суверенной территории Республики Молдова.
Россия продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно влияют жизнь на граждан Молдовы.
Мы решительно отвергаем последние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, считаем их абсолютно неприемлемыми для нашего народа. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против Украины, которая уже привела к многочисленным человеческим жертвам и материальным потерям".
Напомним, утром 10 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. По информации Вооруженных сил Украины (ВСУ), около 8:30 стратегические бомбардировщики Ту-95МС выпустили крылатые ракеты. Воздушная тревога объявлена по всей стране.
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