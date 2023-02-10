Правительство Молдовы подало в отставку. Причины не называются, страну душит энергокризис

Накануне она вернулась из Брюсселя, где обсуждала с партнерами текущую экономическую ситуацию в Молдове и перспективы страны на вступление в состав ЕС.

В июне прошлого года на фоне российской агрессии в Украине Молдова (вместе с Украиной) получила от Евросоюза статус страны-кандидата на включение в блок.

"Получение статуса страны-кандидата на интеграцию в ЕС является одним из важнейших достижений. Люди заслуживают достойной работы, развитой инфраструктуры и безопасности в будущем. Хочу, чтобы мы оставались едиными и солидарными в стране, которой можно гордиться, в европейской стране с сильной экономикой, где соблюдаются права и свободы каждого гражданина", - заявила в пятницу Гаврилица.

Между тем экономическая ситуация в Молдове постоянно ухудшается.

Цены на энергоносители растут непропорционально доходам средней прослойки молдован. Дорожают продукты и медикаменты.

С сентября прошлого года и до наступления холодов каждое воскресенье в центре Кишинева проходили антиправительственные протесты.

Их организатор - молдавский политик в бегах и олигарх Илан Шор - считает отставку правительства результатом своей деятельности.

"Должна быть не только отставка, но и посадка в тюрьму. И это обязательно произойдет. Посадка в тюрьму действующей власти за тотальное нарушение Конституции, закона, прав и свобод граждан", - заявил Шор в пятницу.