Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в пятницу подала в отставку. Вслед за ней, по закону страны, уходит все правительство.
Правительство Молдовы подало в отставку. Причины не называются, страну душит энергокризис
Президент Майя Санду уже предложила кандидатуру на пост главы кабинета человека из своего ближайшего окружения - Дорина Речана.
Окончательное решение будет принято после консультаций президента с парламентскими фракциями.
"Большое спасибо, Наталья. Несмотря на беспрецедентные трудности, страной управляли ответственно, с большой заботой и самоотверженностью. У нас есть стабильность, мир и развитие - там, где другие хотели войны и банкротства", - сказала Санду.
Наталья Гаврилица занимала пост премьера с августа 2021 года, а до этого возглавляла министерство финансов Молдовы.
Она не назвала конкретные причины отставки, но в ходе брифинга в пятницу упомянула, что последние полтора года ее правительство руководило страной в условиях непрерывных кризисов.
Она также дала понять, что ее кабинет не нашел поддержки со стороны населения.
"Если бы у правительства было дома в Молдове столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились гораздо большего", - сказала Гаврилица.
Накануне она вернулась из Брюсселя, где обсуждала с партнерами текущую экономическую ситуацию в Молдове и перспективы страны на вступление в состав ЕС.
В июне прошлого года на фоне российской агрессии в Украине Молдова (вместе с Украиной) получила от Евросоюза статус страны-кандидата на включение в блок.
"Получение статуса страны-кандидата на интеграцию в ЕС является одним из важнейших достижений. Люди заслуживают достойной работы, развитой инфраструктуры и безопасности в будущем. Хочу, чтобы мы оставались едиными и солидарными в стране, которой можно гордиться, в европейской стране с сильной экономикой, где соблюдаются права и свободы каждого гражданина", - заявила в пятницу Гаврилица.
Между тем экономическая ситуация в Молдове постоянно ухудшается.
Цены на энергоносители растут непропорционально доходам средней прослойки молдован. Дорожают продукты и медикаменты.
С сентября прошлого года и до наступления холодов каждое воскресенье в центре Кишинева проходили антиправительственные протесты.
Их организатор - молдавский политик в бегах и олигарх Илан Шор - считает отставку правительства результатом своей деятельности.
"Должна быть не только отставка, но и посадка в тюрьму. И это обязательно произойдет. Посадка в тюрьму действующей власти за тотальное нарушение Конституции, закона, прав и свобод граждан", - заявил Шор в пятницу.
Сам он скрывается в Израиле от уголовного преследования у себя дома по делу о выводе из Молдовы миллиарда долларов бюджетных средств.
Следующий премьер?
Наталья Гаврилица была ближашей соратницей Майи Санду, и молдавские аналитики сразу предсказывали, что следущий глава кабинета также будет приближенным и доверенным лицом президента.
В пятницу Санду предложила на этот пост Дорина Речана - одну из ключевых фигур в аппарате главы государства.
С 2012 до 2015 гг Речан возглавлял МВД Молдовы в правительстве, затем преподавал в Техническом университете РМ, а в феврале прошлого года был назначен советником президента в области обороны и национальной безопасности и секретарем Высшего совета безопасности.
Выдвижение его кандидатуры не стало сюрпризом для молдавских и международных политологов.
Еще осенью прошлого года некоторые источники предсказывали возможную отставку Гаврилицы и назначение Речана.
Дорин Речан всецело поддерживает курс Майи Санду на сближение с Западом, вхождение в состав ЕС и партнерство с НАТО.
Ожидается, что его кандидатура будет поддержана большинством парламентских фракций. Социалисты в парламенте от консультаций с Санду отказались.
Ракеты над Молдовой
На пресс-конференции в пятницу, посвященной ее отставке, Наталья Гаврилица сказала, что сейчас Молдова вступает в новую фазу развития, где приоритетом должна быть безопасность.
Война в соседней с Молдовой Украине напрямую затрагивает молдован.
Страна приняла тысячи беженцев, а ее воздушное пространство не защищено от российских ракет, выпускаемых по Украине со стороны российских позиций в Черном море.
Последний инцидент произошел в пятницу в ходе очередного массированного ракетного обстрела украинской территории.
Минобороны Молдовы подтвердило, что 10 февраля российская ракета пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района.
"Министерство обороны вместе с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства РМ", - говорится в сообщении минобороны.
По информации украинской стороны, речь идет о ракете "Калибр".
Главком ВСУ Валерий Залужный также заявил в пятницу, что одна из российских ракет пересекла границу с Румынией - страной-членом НАТО. Бухарест, однако, это не подтверждает.
МИДЕИ Молдовы (Министерство иностранных дел и европейской интеграции) вызвало для разъяснений российского посла Олега Васнецова.
"Россия продолжает агрессивную войну против Украины и ракетные обстрелы соседней страны напрямую негативно влияют на граждан нашей страны", - заявили в ведомстве.
На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским СМИ заявил, что главным центром антироссийских настроений после Украины станет Молдова.
Он также назвал Молдову "следующей Украиной", что в Кишиневе расценили как прямую угрозу безопасности страны.