Служба разведки Эстонии опубликовала свой годовой отчет. Один из выводов эстонской разведки - Россия в настоящее время находится на пути к диктатуре и новой версии Советского Союза, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Разведка Эстонии: Россия готовит новую версию СССР. Под угрозой - страны Балтии
"Режим [в России] готовится или принимает меры, чтобы избежать любой опасности, и я не вижу возможности социальной революции. Оппозиционные движения, различные общественные группы были либо подавлены, либо захвачены российским правительством", - заявил глава разведывательной службы Эстонии Каупо Росин.
Также отмечается, что Россия добилась умеренных успехов в попытках создать своеобразный союз авторитарных режимов. Так, уже происходит сотрудничество России с Ираном.
В докладе также говорится, что внешнеполитические амбиции России никуда не делись, и, по мнению РФ, страны Балтии являются самым слабым местом НАТО. И - всего через несколько лет угроза для Эстонии и всего Балтийского региона вновь возрастет.
"Он [президент России Владимир Путин], скорее всего, оценит ситуацию, быстро перестроит армию, а затем определится с дальнейшими шагами, исходя из своей оценки ситуации на тот момент. Здесь речь идет примерно о четырех годах после окончания войны в Украине. Тогда Россия могла бы быть готова к авантюрам в нашу сторону", - сказал Розин.
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