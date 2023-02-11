Разведка Эстонии: Россия готовит новую версию СССР. Под угрозой - страны Балтии

"Режим [в России] готовится или принимает меры, чтобы избежать любой опасности, и я не вижу возможности социальной революции. Оппозиционные движения, различные общественные группы были либо подавлены, либо захвачены российским правительством", - заявил глава разведывательной службы Эстонии Каупо Росин.

Также отмечается, что Россия добилась умеренных успехов в попытках создать своеобразный союз авторитарных режимов. Так, уже происходит сотрудничество России с Ираном.

В докладе также говорится, что внешнеполитические амбиции России никуда не делись, и, по мнению РФ, страны Балтии являются самым слабым местом НАТО. И - всего через несколько лет угроза для Эстонии и всего Балтийского региона вновь возрастет.

"Он [президент России Владимир Путин], скорее всего, оценит ситуацию, быстро перестроит армию, а затем определится с дальнейшими шагами, исходя из своей оценки ситуации на тот момент. Здесь речь идет примерно о четырех годах после окончания войны в Украине. Тогда Россия могла бы быть готова к авантюрам в нашу сторону", - сказал Розин.