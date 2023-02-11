128 часов под завалами: еще одно чудесное спасение в Турции

Сообщается, что в Хатае из-под завалов вытащили 13-летнего мальчика, который провел 128 часов под завалами.

Уже сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции и Сирии в субботу продолжало расти, превысив 24 200 человек, поскольку надежды найти выживших становились все более призрачными.

На сегодняшний день подтверждено, что в результате землетрясений в Турции погибли по меньшей мере 20 665 человек, а число погибших в соседней Сирии возросло до 3 553 человек.

Власти также сообщили, что число пострадавших достигло 80 088 человек. Всего в Сирии погибли 3553 человека, 5276 человек получили ранения. Таким образом, общее число пострадавших достигло 24 218 человек.

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени (3:17 по латвийскому времени) на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп. По данным турецких сейсмологов, сила первого толчка составила 7,4 балла. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и Сирии.