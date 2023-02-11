Война в Украине: данные спутников подтверждают осушение Каховского водохранилища россиянами

В заявлении украинских властей от 7 февраля говорится, что если уровень упадет ниже отметки 13,2 метра, то система охлаждения Запорожской атомной электростанции окажется под угрозой.

Запорожская областная военная администрация также предупреждает, что несколько городов, включая Энергодар, Мелитополь и Бердянск, могут столкнуться с нехваткой воды, отмечая при этом, что все три города находятся под российской оккупацией, поэтому о ситуации с водоснабжением там сейчас известно немного.

Хелмс считает, что преднамеренный сброс воды - это попытка России нанести ущерб экономике Украины, которая в значительной степени зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции. "Это [для россиян] так же хорошо, как вывести из строя целую электросеть", - говорит он.

Берег Каховского водохранилища Фото: Getty Images

Брайан Кунс, однако, отмечает, что большинство пострадавших сельскохозяйственных районов находятся в контролируемых Россией частях Украины. "Кажется странным, что россияне используют тактику "выжженной земли" на территории, которую, по их публичным заявлениям, они хотят сохранить", - говорит он.

Запорожская областная военная администрация предполагает, что целью сброса воды из водохранилища может быть, в частности, затопление территории к югу от плотины, чтобы не дать украинским силам форсировать Днепр.