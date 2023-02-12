Видео ⟩ Украина: под Бахмутом сбит российский самолет

По данным службы, летательный аппарат армии РФ был сбит переносной зенитной ракетой. После удара о землю самолет взорвался. Поскольку в небе не было заметна парашюта, пилот, вероятно, погиб.

Военное вторжение России в Украину продолжается уже почти год - с 24 февраля 2022 года. По разным оценкам, потери в живой силе с обеих сторон составили уже десятки тысяч человек, миллионы украинцев покинули свою страну или стали внутренне-перемещенными лицами. Война в Украине - крупнейший вооруженный конфликт в Европе с момента окончания Второй мировой войны.