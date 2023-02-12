Вс, 12.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Украина: под Бахмутом сбит российский самолет

rus.tvnet.lv
Украина: под Бахмутом сбит российский самолет
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 2
Российские военные самолеты. Иллюстративное фото
Российские военные самолеты. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Украинская пограничная служба заявила, что в субботу, 11 февраля, под Бахмутом был сбит российский военный самолет, скорее всего, Су-25.

По данным службы, летательный аппарат армии РФ был сбит переносной зенитной ракетой. После удара о землю самолет взорвался. Поскольку в небе не было заметна парашюта, пилот, вероятно, погиб.

Это уже второй российский боевой самолет, уничтоженный таким образом в Бахмутском районе за неделю.

Видео: Под Бахмутом сбили российский военный самолет

Военное вторжение России в Украину продолжается уже почти год - с 24 февраля 2022 года. По разным оценкам, потери в живой силе с обеих сторон составили уже десятки тысяч человек, миллионы украинцев покинули свою страну или стали внутренне-перемещенными лицами. Война в Украине - крупнейший вооруженный конфликт в Европе с момента окончания Второй мировой войны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх