Семимесячного младенца и 12-летнюю девочку достали живыми из-под завалов в Турции

Сирийские силы гражданской обороны, так называемые "Белые каски", которые действуют в контролируемых повстанцами районах страны, сообщили Би-би-си, что поисковые работы постепенно сворачиваются.

Основное внимание по мере сворачивания спасательной операции переключается на восстановительные работы и поиски ответственных за десятки тысяч унесенных жизней.

От землетрясения рухнули тысячи зданий, что незамедлительно вызывает вопрос: не усугубились ли последствия стихийного бедствия человеческими ошибками?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетив одну из пострадавших областей в начале недели, признал, что реакция властей была не вполне адекватной, но похоже, винил в этом судьбу, а не конкретных людей.

"Подобные вещи случались всегда, - сказал он. - У судьбы свои планы".

Разрушенные дома в городе вечером на фоне гор Фото: HASSAN AYADI

Турецкие власти говорят, что уже выдали 113 ордеров на арест тех, кто так или иначе был связан со строительством обрушившихся зданий. 12 человек уже задержаны, включая подрядчиков.

Одновременно спасатели в Сирии раскритиковали международную реакцию на катастрофу. Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что мир "подвел людей на северо-западе Сирии".

"Они совершенно справедливо считают, что их бросили. Они ждали международную помощь, которая так и не прибыла", - отметил он.