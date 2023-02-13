"Ехали на том, что досталось от СССР, и вот приехали". Как холода обнажили энергетический кризис в Центральной Азии

Обслуживание АЭС также требует больших запасов воды - самого ценного ресурса Центральной Азии, распределение которого становится причиной споров и конфликтов в регионе. Снижающиеся запасы воды - еще одна косвенная причина энергетического кризиса.

Нерабочая система

Изменение климата с чередой коротких зим и малым количеством осадков приводит к критическому истощению традиционно засушливого региона.

Страны Центральной Азии питают две реки - Амурдарья и Сырдарья. В советское время за счет договоров и общей инфраструктуры республики обеспечивали друг друга: страны верховья (Кыргызстан и Таджикистан), накапливая воду в водохранилищах летом, фактически обменивали воду и производимую на ГЭС электроэнергию на нефть и газ, поставляемый странами низовья (Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном).

Центральная Азия: реки раздора

Но после распада Советского Союза эта неидеальная система начала рушиться. Сейчас в Таджикистане на долю ГЭС приходится 88% всей вырабатываемой электроэнергии, а в Кыргызстане - около 77%. Это значит, что они уже не могут в прежних объемах снабжать водой страны низовья.

А государствам с запасами нефти и газа стало выгоднее экспортировать ее в Китай, который покупает ее в более значительных объемах и готов платить больше.

Из-за сильных холодов у каждой из стран оказалось недостаточно ресурсов, чтобы обогревать даже собственное население. В результате Туркменистан в январе приостановил поставки газа в соседний Узбекистан, который тоже прекратил экспорт топлива, направив все резервы для внутреннего пользования.

Озеро Токтогул Фото: Universal Images Group via Getty Images

Примером отчаяния, до которого энергетический коллапс довел жителей, стало ставшее вирусным видео из узбекского города Чирчик, где женщина приставила кухонный нож к горлу электрика с требованием включить свет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил замминистра энергетики и несколько других профильных чиновников, а также мэра Ташкента, где людям приходилось готовить еду на разведенных во дворе домов кострах.