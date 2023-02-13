Пн, 13.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Ехали на том, что досталось от СССР, и вот приехали". Как холода обнажили энергетический кризис в Центральной Азии

BBC News Русская служба
"Ехали на том, что досталось от СССР, и вот приехали". Как холода обнажили энергетический кризис в Центральной Азии
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Холода в Центральной Азии
Холода в Центральной Азии Фото: BBC News

Эта зима стала одной из самых холодных за десятилетия для стран Центральной Азии, обострив накопившиеся проблемы энергетического сектора. Устаревшая инфраструктура - одна из причин, по которым система оказалась на грани коллапса. Структурные реформы обойдутся недешево, и эксперты предупреждают, что это не последняя проблемная зима для региона.

Эта зима стала одной из самых холодных за десятилетия для стран Центральной Азии, обострив накопившиеся проблемы энергетического сектора. Устаревшая инфраструктура - одна из причин, по которым система оказалась на грани коллапса. Структурные реформы обойдутся недешево, и эксперты предупреждают, что это не последняя проблемная зима для региона.

Хотя странам Центральной Азии с их резко-континентальным климатом не привыкать к перепадам температур, сильные морозы этой зимой застали многих врасплох - отчасти потому, что в последние годы зимы были короче и теплее обычного. В этот же раз температуры в декабре и январе опускалась до минус 20-30 градусов по Цельсию. В узбекском Ташкенте таких холодов не было полвека, в некоторых регионах Туркменистана был зафиксирован новый рекорд минимальных значений.

В Казахстане из-за аварий на ТЭЦ без отопления и электричества остались тысячи жителей. Из-за гололеда и плохой видимости были закрыты десятки автомобильных трасс. В некоторых регионах Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана замерзли и лопнули трубы, оставив сотни домов и тысячи людей без отопления и воды.

В условиях отсутствия надежного центрального отопления людям приходится отапливать дома доступными способами: чаще всего углем, но иногда и сушеным навозом или даже бытовыми отходами. Из-за использования самодельных печей нередки случаи отравления угарным газом.

Из-за сжигания бытовых отходов и угля в Бишкеке уровень загрязнения воздуха достиг критического уровня
Из-за сжигания бытовых отходов и угля в Бишкеке уровень загрязнения воздуха достиг критического уровня Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Износ инфраструктуры

Вне зависимости от суровости погоды основная причина коллапса, к которому она привела районы Центральной Азии, - это не справляющийся с нагрузкой энергетический сектор.

Население региона растет быстрыми темпами: за последние 30 лет число проживающих в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане выросло в 1,5 раза, достигнув более чем 77 млн человек. При этом энергетическая структура этих стран развивается очень медленно или не развивается вовсе.

"Это была сложная зима для всех стран, и проблемы энергетики, возникшие из-за дефицита инвестиций, уже невозможно игнорировать. Простыми словами, сектор энергетики ехал на том, что досталось от Советского Союза, и вот приехали. Средний возраст электростанций, например, в Казахстане за 40 лет. При условии, что делается капремонт в 30-35 лет, и электростанция работает еще десять лет", - отмечает Алмас Чукин, экономист и партнер инвестиционной компании Visor Kazakhstan.

Заснеженная Астана, 15 ноября
Заснеженная Астана, 15 ноября Фото: Zhang Shuo/China News Service via Getty Images

Большинство электростанций и ТЭЦ в регионе не ремонтировались капитально, лишь частично. Чтобы наращивать объемы производства, инфраструктуру надо менять - это, по оценкам, Чукина, обойдется Казахстану примерно в 24 млрд долларов, что в нынешних условиях для страны неподъемно.

В Центральной Азии, где уровень цен на электроэнергию один из самых низких, а износ системы - критический, неудобный для власти вопрос повышения тарифов стоит остро. В Казахстане цены на коммунальные услуги повысятся уже весной.

В Кыргызстане во время самых сильных морозов властям пришлось начать веерные отключения электричества - власти, правда, называли их плановыми. Веерные отключения были частой мерой экономии электроэнергии при президенте Курманбеке Бакиеве, потерявшем власть в результате массовых протестов.

Для властей Казахстана и Кыргызстана вопрос повышения тарифов болезненный, отмечает научный сотрудник Фонда Карнеги Темур Умаров.

"В Казахстане и Кыргызстане много политических активистов и активное гражданское общество, поэтому проблемы могут эскалироваться в протесты и поставить под угрозу стабильность нынешнего политического режима, как это случилось в Казахстане в январе 2022 года. Даже в Узбекистане протестный потенциал растет", - говорит Умаров.

Альтернативные источники

Кыргызские власти уже ремонтируют крупнейшую в стране Токтогульскую ГЭС и намерены отремонтировать еще несколько гидроэлектростанций. Ремонт ведется за счет кредитов, увеличивая и без того огромный внешний долг страны.

Узбекистан активно строит солнечные панели и к 2030 году планирует вырабатывать 30% электроэнергии за счет возобновляемых источников, а Казахстан вкладывается в строительство ветряных электростанций.

Мужчины грузят уголь в Кыргызстане
Мужчины грузят уголь в Кыргызстане Фото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images

Переход на устойчивые источники энергии - единственный способ смягчить энергетический кризис, считает Алмас Чукин, так как возводить ветряные мельницы и устанавливать солнечные панели быстрее, чем строить традиционную энергоинфраструктуру. Но несмотря на эти усилия, сложных зим региону не избежать, так как предложение давно не соответствует спросу, отмечает эксперт.

Казахстан и Кыргызстан также начали задумываться о строительстве атомных электростанций совместно с российской госкорпорацией "Росатом". Но, как отмечают эксперты, это затратные и небезопасные для региона с высокой сейсмоактивностью проекты, которые к тому же могут поставить страны в зависимость от находящейся под санкциями России.

Обслуживание АЭС также требует больших запасов воды - самого ценного ресурса Центральной Азии, распределение которого становится причиной споров и конфликтов в регионе. Снижающиеся запасы воды - еще одна косвенная причина энергетического кризиса.

Нерабочая система

Изменение климата с чередой коротких зим и малым количеством осадков приводит к критическому истощению традиционно засушливого региона.

Страны Центральной Азии питают две реки - Амурдарья и Сырдарья. В советское время за счет договоров и общей инфраструктуры республики обеспечивали друг друга: страны верховья (Кыргызстан и Таджикистан), накапливая воду в водохранилищах летом, фактически обменивали воду и производимую на ГЭС электроэнергию на нефть и газ, поставляемый странами низовья (Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном).

Но после распада Советского Союза эта неидеальная система начала рушиться. Сейчас в Таджикистане на долю ГЭС приходится 88% всей вырабатываемой электроэнергии, а в Кыргызстане - около 77%. Это значит, что они уже не могут в прежних объемах снабжать водой страны низовья.

А государствам с запасами нефти и газа стало выгоднее экспортировать ее в Китай, который покупает ее в более значительных объемах и готов платить больше.

Из-за сильных холодов у каждой из стран оказалось недостаточно ресурсов, чтобы обогревать даже собственное население. В результате Туркменистан в январе приостановил поставки газа в соседний Узбекистан, который тоже прекратил экспорт топлива, направив все резервы для внутреннего пользования.

Озеро Токтогул
Озеро Токтогул Фото: Universal Images Group via Getty Images

Примером отчаяния, до которого энергетический коллапс довел жителей, стало ставшее вирусным видео из узбекского города Чирчик, где женщина приставила кухонный нож к горлу электрика с требованием включить свет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил замминистра энергетики и несколько других профильных чиновников, а также мэра Ташкента, где людям приходилось готовить еду на разведенных во дворе домов кострах.

"Это первый раз, когда власти показали свою полную несостоятельность в столице, - говорит Темур Умаров, эксперт Фонда Карнеги. - И это важно, потому что жители столиц имеют самые тесные связи с политической и бизнес-элитой Так что именно в столицах портится имидж этих правительств".

BBC
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх