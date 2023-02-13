10 февраля российский режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию "Письма для Лии" в поддержку актрисы Лии Ахеджаковой, чей последний спектакль "Игра в джин" был убран из репертуара театра "Современник".
"Такие запреты бессмысленны": кто поддержал Ахеджакову?
Напомним, что ранее 84-летнюю актрису Лию Ахеджакову лишили последней роли. Причиной этого стали якобы "гневные письма".
10 февраля в своем Telegram-канале режиссер Кирилл Серебренников призвал поддержать актрису. Он назвал произошедшее "недопустимым, гадким и подлым":
"Мы предлагаем вам написать письма для Лии Меджидовны, а мы их распечатаем и передадим ей лично. А еще мы отправим их в театр "Современник", ведь тамошний начальник жалуется на якобы вал "писем с негативом" от зрителей, который стал формальным поводом убрать из репертуара все спектакли с участием Любимой Народной Артистки. Отправлять письма для Ахеджаковой можно на электронный адрес letters2gc@gmail.com с пометкой "Письма для Лии".
Стоит сказать, что в соцсетях начался настоящий флешмоб в поддержку Ахеджаковой. По хештегу #письмадлялии можно найти восторженные обращения в адрес актрисы.
По поводу ее увольнения негативно высказались Александр Молочников, Ксения Собчак, Леонид Парфенов, Ксения Раппопорт, Мария Миронова, Чулпан Хаматова и многие другие.
Вот лишь некоторые фрагменты этих высказываний.
"Увольнять с последней роли великую и уже немолодую актрису - предавать общее прошлое. Делать главную певицу моего поколения "иноагентом" [Земфиру. - Прим. ред.] - предавать будущее. Вы потеряете поколение, а не певицу… А главная трагедия в другом - пытаясь канселировать всех этих людей, вам нечего противопоставить. Потому что несправедливо канселируя звезд в Америке (мне глубоко ненавистна эта практика), у них на каждого Джонни Деппа три Ди Каприо. А у нас Машков, Газманов и Шаман - "для тех, кто помоложе", - написала Ксения Собчак.
Ее в комментариях поддержали София Таюрская и Рената Литвинова. После Литвинова выставила пост о "теневом бане".
"Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков?" - эмоционально высказался Александр Молочников по поводу того, что выразившим антивоенную позицию народным артистам РФ запрещено выходить на сцену.
Многословен и конструктивен был журналист, публицист и телеведущий Леонид Парфенов. Он заметил, что Лию Ахеджакову "вроде как лишили профессии, ей нельзя выйти к зрителю".
"Но она же будет выходить. Вот просто в ближайший Новый год на федеральных телеканалах, а то и раньше", - подчеркнул он.
Парфенов напомнил, что актриса снималась в кино уже тогда, когда принявшие решение о ее запрете еще не родились:
"Такие запреты бессмысленны в настоящем, поскольку невозможно переписать прошлое - хоть восстанавливают его, СССР. Отсюда такая стремительная варваризация, но она не удавалась даже в действительно тоталитарное советское время. Посадили в 1948-м Русланову, а она все равно осталась лучшей исполнительницей русских песен.
Вице-спикер Мосгордумы Медведев, который так остроумно грозил Ахеджаковой приходом на ее спектакль "музыкантов" из ЧВК Вагнера, родился, когда она снималась в "Иронии судьбы". Министр культуры Москвы Кибовский родился, когда Ахеджакова получила приз в Локарно за роль в фильме "Ищу человека". Министр культуры России Любимова - ровесница ахеджаковской Госпремии РСФСР за роль в "Служебном романе". Кстати, наград Ахеджакову тоже хотят лишить - но для этого надо в том числе отменить в "СР" секретаршу Веру и то, как она учила обольстительной походке свою начальницу, героиню Фрейндлих. Как это сделать?".
Заступился за актрису и Олег Басилашвили, подчеркнув, что руководство театра поступило с ней очень несправедливо:
"Я считаю, что это полнейшее безобразие! За что? Почему? Какие-то обстоятельства, высказанные группой людей в доносе в театр, играют определяющую роль? Отмененный спектакль "Игра в джин" очень хороший. Никакого отношения к политике он не имеет. Может, кого-то раздражает Лия Ахеджакова? Но это ведь другое дело!".
Не осталась в стороне и Чулпан Хаматова. Она указала, что Лия Ахеджакова - это лучшее, что было в театре "Современник". Актриса записала видеообращение.
Видео: Чулпан Хаматова об Ахеджаковой
"Лия Ахеджакова была причиной, почему я пришла работать в "Современник", почему я любила этот театр. Лия Ахеджакова - олицетворение театра "Современник"... Директор испугался доносов, гневных писем. Он убрал из репертуара "Игру в джин" - это последний спектакль Галины Борисовны Волчек, который она поставила на Лию Ахеджакову и Валентина Гафта. Я лишена дара речи, потому что Ахеджакова - лучшее, что есть в театре "Современник". Теперь лучшего в этом театре нет. Случилось безобразие, трусость, низость, отвратительный прогиб под людей", - цитирует актрису The Voice.
Дочь легендарного актера Андрея Миронова Мария назвала увольнение Ахеджаковой "возмутительной несправедливостью". По ее мнению, это черта, за которую нельзя заходить: "В СССР их ценили и уважали, поддерживали, дома строили, больницы с бесплатными услугами, санатории, выделяли квартиры и не попрекали, что они "наживаются" на стране! А что сейчас? Их гонят? По-моему это предел и черта, за которую заходить уже нельзя!".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!