"Такие запреты бессмысленны": кто поддержал Ахеджакову?

Вот лишь некоторые фрагменты этих высказываний.

"Увольнять с последней роли великую и уже немолодую актрису - предавать общее прошлое. Делать главную певицу моего поколения "иноагентом" [Земфиру. - Прим. ред.] - предавать будущее. Вы потеряете поколение, а не певицу… А главная трагедия в другом - пытаясь канселировать всех этих людей, вам нечего противопоставить. Потому что несправедливо канселируя звезд в Америке (мне глубоко ненавистна эта практика), у них на каждого Джонни Деппа три Ди Каприо. А у нас Машков, Газманов и Шаман - "для тех, кто помоложе", - написала Ксения Собчак.

Ее в комментариях поддержали София Таюрская и Рената Литвинова. После Литвинова выставила пост о "теневом бане".

"Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков?" - эмоционально высказался Александр Молочников по поводу того, что выразившим антивоенную позицию народным артистам РФ запрещено выходить на сцену.

Многословен и конструктивен был журналист, публицист и телеведущий Леонид Парфенов. Он заметил, что Лию Ахеджакову "вроде как лишили профессии, ей нельзя выйти к зрителю".

"Но она же будет выходить. Вот просто в ближайший Новый год на федеральных телеканалах, а то и раньше", - подчеркнул он.

Парфенов напомнил, что актриса снималась в кино уже тогда, когда принявшие решение о ее запрете еще не родились: