За что "закрыли" Ахеджакову?

Организация "Офицеры России" поддержала решение о снятии всех спектаклей с участием Ахеджаковой в "Современнике". Председатель ее президиума Сергей Липовой в интервью изданию NEWS.ru напомнил, что ранее их организация уже публично выступала за отстранение артистки. "И хоть наше заявление не осталось без внимания общественности и Лия Ахеджакова даже пропала с радаров на какое-то время, но, как оказалось, так ничего и не поняла. Ведь после начала проведения СВО она продолжила антироссийскую риторику. И эти выпады не остались без внимания, в том числе и со стороны руководства театра "Современник", - заявил Липовой.