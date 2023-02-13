Пуданс: Латвия должна быть способна нанести ответный удар в самом начале конфликта

Отвечая на вопрос, чему Земессардзе может научиться из опыта Украины в войне против России, Пуданс сказал, что Земессардзе не может вести затяжную войну, которую вынуждена вести Украина.

"Мы должны быть способны нанести ответный удар и задержать противника как можно быстрее, с самого начала конфликта. Наша географическая глубина не позволит нам проводить длительные операции", - сказал Пуданс.

По его словам, военные действия в Украине показывают, что противник, возможно, не настолько силен, как казалось, но способен адаптироваться после ошибок и продолжать затяжную войну.

Пуданс признал, что до марта прошлого года пребывал в иллюзии, что в Латвии подобной войны не будет, потому что здесь есть имущество российских граждан, родственники и большая русскоязычная община.

"Главной целью Кремля всегда была защита своих соотечественников. Однако видя нападение на Киев, Харьков и другие города становится ясно, что заявленная цель - лишь прикрытие для обмана самого русского народа. Мы должны быть готовы к такому террору", - сказал Пуданс.