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Пуданс: Латвия должна быть способна нанести ответный удар в самом начале конфликта

rus.tvnet.lv/LETA
Пуданс: Латвия должна быть способна нанести ответный удар в самом начале конфликта
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Будущий командир Земессардзе Каспар Пуданс
Будущий командир Земессардзе Каспар Пуданс Фото: LETA

Латвия должна быть способна нанести ответный удар и задержать противника как можно быстрее в самом начале конфликта, поскольку географическая глубина страны не позволит проводить длительные операции, сказал порталу Министерства обороны sargs.lv будущий командир Земессардзе Каспар Пуданс.

Отвечая на вопрос, чему Земессардзе может научиться из опыта Украины в войне против России, Пуданс сказал, что Земессардзе не может вести затяжную войну, которую вынуждена вести Украина.

"Мы должны быть способны нанести ответный удар и задержать противника как можно быстрее, с самого начала конфликта. Наша географическая глубина не позволит нам проводить длительные операции", - сказал Пуданс.

По его словам, военные действия в Украине показывают, что противник, возможно, не настолько силен, как казалось, но способен адаптироваться после ошибок и продолжать затяжную войну.

Пуданс признал, что до марта прошлого года пребывал в иллюзии, что в Латвии подобной войны не будет, потому что здесь есть имущество российских граждан, родственники и большая русскоязычная община.

"Главной целью Кремля всегда была защита своих соотечественников. Однако видя нападение на Киев, Харьков и другие города становится ясно, что заявленная цель - лишь прикрытие для обмана самого русского народа. Мы должны быть готовы к такому террору", - сказал Пуданс.

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