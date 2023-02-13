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Берлускони призвал прекратить нападение Зеленского на "две автономные республики Донбасса"

rus.tvnet.lv
Берлускони призвал прекратить нападение Зеленского на "две автономные республики Донбасса"
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони Фото: SIPA/Scanpix

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в разрушении Украины, пишет EurActiv

Итальянская левая оппозиция призвала премьер-министра Италии Джорджию Мелони отреагировать на заявления Берлускони и показать свою позицию.

Берлускони также призвал США вмешаться и использовать средства, предназначенные для восстановления Украины, чтобы остановить "нападение Зеленского на две автономные республики Донбасса".

"Мы наблюдаем разрушение его страны и убийство ее солдат и мирных жителей", - сказал Берлускони, который всегда гордился своей дружбой с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Было бы достаточно, если бы он прекратил нападать на две автономные республики Донбасса, и этого бы не произошло. Именно поэтому я очень и очень негативно оцениваю поведение этого господина", - заявил Берлускони, чья партия Forza Italia ("Вперед, Италия") находится в правительстве вместе с национал-консервативной партией Fratelli d'Italia ("Братья Италии") во главе с Мелони и национал-консервативной партией "Лига" в лице Матео Сальвини.

После ухудшения отношений между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Мелони, вызванного тем, что Мелони не пригласили на обед с Зеленским в Елисейский дворец, Берлускони заявил, что если бы он был премьер-министром Италии, то вообще бы не разговаривал с Зеленским. 

Лидер Демократической партии в Сенате Симона Мальпецци признала, что этими заявлениями Берлускони фактически встал на сторону России.

"С такими союзниками в правительстве премьер-министру не следует жаловаться на отношение к стране в ЕС", - сказала Мальпецци.

"Пропутинские и анти-Зеленские заявления Берлускони являются причиной сильных противоречий среди большинства по такому фундаментальному вопросу, как помощь Украине. Эти позиции изолируют Италию и ослабляют западный фронт", - добавил сенатор-социалист Энрико Борги.

"Вторжение в Украину приближает войну к дому, а не отдаляет ее.  Кто помогает Украине, тот работает во имя мира", - подчеркнула Мелони на пресс-конференции после саммита Совета Европы в Брюсселе.

"Поставка Украине оружия не приведет к эскалации, как угрожает Москва (...), а, скорее, является способом достижения "баланса сил на земле", - добавила она.

У Берлускони другие мысли. По его словам, президент США Джо Байден должен предоставить Зеленскому финансовую помощь в размере нескольких триллионов долларов, но при условии, что президент Украины немедленно прекратит огонь.

В случае отказа Зеленского США должны прекратить помощь и поставки оружия Украине, считает Берлускони.

Берлускони сначала не осудил вторжение России в Украину, но через месяц после начала войны заявил, что это недопустимая военная агрессия. Правда, за этими заявлениями последовал обмен подарками и письмами с Путиным.

В октябре Берлускони наконец осудил вторжение России в Украину и заявил, что хотел бы увидеть решение путем переговоров, которое "положит конец этой бойне и защитит украинский народ".

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