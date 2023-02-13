Берлускони призвал прекратить нападение Зеленского на "две автономные республики Донбасса"

Лидер Демократической партии в Сенате Симона Мальпецци признала, что этими заявлениями Берлускони фактически встал на сторону России.

"С такими союзниками в правительстве премьер-министру не следует жаловаться на отношение к стране в ЕС", - сказала Мальпецци.

"Пропутинские и анти-Зеленские заявления Берлускони являются причиной сильных противоречий среди большинства по такому фундаментальному вопросу, как помощь Украине. Эти позиции изолируют Италию и ослабляют западный фронт", - добавил сенатор-социалист Энрико Борги.

"Вторжение в Украину приближает войну к дому, а не отдаляет ее. Кто помогает Украине, тот работает во имя мира", - подчеркнула Мелони на пресс-конференции после саммита Совета Европы в Брюсселе.

"Поставка Украине оружия не приведет к эскалации, как угрожает Москва (...), а, скорее, является способом достижения "баланса сил на земле", - добавила она.

У Берлускони другие мысли. По его словам, президент США Джо Байден должен предоставить Зеленскому финансовую помощь в размере нескольких триллионов долларов, но при условии, что президент Украины немедленно прекратит огонь.

В случае отказа Зеленского США должны прекратить помощь и поставки оружия Украине, считает Берлускони.

Берлускони сначала не осудил вторжение России в Украину, но через месяц после начала войны заявил, что это недопустимая военная агрессия. Правда, за этими заявлениями последовал обмен подарками и письмами с Путиным.

В октябре Берлускони наконец осудил вторжение России в Украину и заявил, что хотел бы увидеть решение путем переговоров, которое "положит конец этой бойне и защитит украинский народ".