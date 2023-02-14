Серьезная авария в Эстонии: BMW несколько дней не могли убрать из кювета

Пресс-секретарь полиции Анника Максимов уточнила, что столкнулись автомобили Audi A4 и BMW 316I.

Видео: Авария в Эстонии

В момент ДТП в машинах находились только водители. BMW управляла 23-летняя женщина, а Audi - 44-летний мужчина. Оба серьезно пострадали, а их автомобили угодили в кювет. Водителя BMW доставили в больницу Ярвамаа.

Водитель Audi рассказал, что ехал в сторону Таллинна, когда произошло ДТП. Двигавшийся ему навстречу BMW стал вилять по дороге, попал в боковое скольжение и врезался в Audi. "По словам находившейся за рулем женщины, она тормозила, но из-за гололедицы потеряла контроль над своим транспортным средством", - отметил он.

В результате столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Водитель Audi добавил, что был немного контужен, но в жизни бывало и хуже, поэтому ничего страшного. Водитель BMW получила травму головы. "В целом повезло, что никто серьезно не пострадал", – заявил участник ДТП.

Галерея: Авария в Эстонии

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи. Дорога была довольно скользкой, особенно на ветреных участках. Также возникла пробка.

В понедельник около полудня читательница Elu24 заметила в кювете на шоссе Таллинн - Тарту сильно покореженный автомобиль.

"На шоссе Таллинн - Тарту вблизи Койги в кювете серебристый BMW. Машина сильно пострадала. Сколько она там уже находится?" – поинтересовалась обратившаяся в редакцию женщина.

Речь идет о том самом автомобиле BMW, который в пятницу попал в аварию.