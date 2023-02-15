Неделя моды в Нью-Йорке уже традиционно продемонстрировала пикантный арт-перформанс Black Tape Project. Художник одел обнаженных моделей в черные и блестящие изоленты.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Видео ⟩ Обнаженные модели в "нарядах" из изоленты на Неделе моды в Нью-Йорке
Обнаженные модели в "нарядах" из изоленты на Неделе моды в Нью-Йорке
Практически весь "наряд" моделей создавался прямо на месте - перед гостями мероприятия.
"Меня зовут Джоэл Альварез, и я создатель Black Tape Project. Я единственный в мире эксперт по ленте для тела, основатель и первооткрыватель Body Tape Art", - рассказывает о себе автор идеи на своем сайте.
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