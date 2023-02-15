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Видео ⟩ Обнаженные модели в "нарядах" из изоленты на Неделе моды в Нью-Йорке

rus.tvnet.lv
Обнаженные модели в "нарядах" из изоленты на Неделе моды в Нью-Йорке
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Фото: Ekrānšāviņi no video

Неделя моды в Нью-Йорке уже традиционно продемонстрировала пикантный арт-перформанс Black Tape Project. Художник одел обнаженных моделей в черные и блестящие изоленты.

Практически весь "наряд" моделей создавался прямо на месте - перед гостями мероприятия. 

"Меня зовут Джоэл Альварез, и я создатель Black Tape Project. Я единственный в мире эксперт по ленте для тела, основатель и первооткрыватель Body Tape Art", - рассказывает о себе автор идеи на своем сайте.  

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