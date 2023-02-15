Ср, 15.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

eID-карта не будет обязательной, пока есть действующий паспорт

rus.tvnet.lv/LETA
eID-карта не будет обязательной, пока есть действующий паспорт
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Отделение PMLP.
Отделение PMLP. Фото: Edijs Pālens/LETA

Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений одобрила идею отказаться от 1 мая как даты обязательного получения удостоверения личности, сообщили агентству LETA в комиссии.

Поправки к закону предусматривают, что для лиц, достигших 15-летнего возраста и получивших до 30 апреля 2023 года только паспорт, он является обязательным удостоверяющим личность документом.

Требование о наличии удостоверения личности как обязательного документа не будет применяться до истечения срока действия паспорта.

В настоящее время закон предусматривает, что с 1 мая обязательным удостоверяющим личность документом для жителей Латвии с 15 лет должно быть удостоверение личности, а паспорт можно использовать по выбору.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх