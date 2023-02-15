Комиссия по мандатам, этике и заявлениям Сейма в среду решила отстранить депутата Глорию Гревцову ("За стабильность!") от участия в следующих шести заседаниях парламента за нарушение Кодекса этики депутатов.
Фото ⟩ Комиссия решила исключить Гревцову из шести заседаний - окончательное решение за Сеймом
Deputāti pamatīgi nosoda Grevcovas rīcību un neapdomīgos izteicienus par okupāciju.— Jānis Zvērs (@_zvers) February 15, 2023
Pavērojiet Grevcovas mīmiku, uzklausot kolēģu kritiku.
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Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять в Сейме.
Комиссия приняла решение, рассмотрев заявление депутата Эдвина Шноре о возможном нарушении Кодекса этики депутатов в высказываниях Гревцовой об оккупации Латвии.
По мнению комиссии, Гревцова нарушила четвертую и седьмую статьи Кодекса этики депутатов Сейма.
Эти пункты определяют следующее: депутат добросовестно соблюдает обязательство, выраженное в торжественном обещании депутата Сейма. Также депутат в публичных высказываниях уклоняется от слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, а также не пользуется оскорбительными или несовместимыми с достоинством Сейма выражениями; депутат основывается на фактах, их честной интерпретации и аргументации.
На заседании Гревцова подчеркнула, что не нарушила четвертую статью Кодекса этики депутата, поскольку никогда не сомневалась в суверенитете Латвии, а также добавила, что выступает за латышский язык как единственный язык в стране.
Уже сообщалось, что за возбуждение дела проголосовали девять депутатов комиссии из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян, "Объединенного списка", Национального объединения и партии "Прогрессивные". При голосовании воздержались два депутата от партии "Латвия на первом месте", в свою очередь оба депутата комиссии от партии "За стабильность!" в голосовании не участвовали.
На заседании Шноре подчеркнул, что высказывания Гревцовой являются неприятным инцидентом и что он как член комиссии истории и науки Латвийского музея оккупации может подтвердить, что высказывания депутата об экспозиции музея никоим образом не соответствуют действительности.
Это неприемлемо со стороны Гревцовой называть музей "так называемым" и утверждать, что его экспозицией было "одурачено общество" - это оскорбительно и для тех, кто пострадал от оккупационного режима, подчеркнул депутат.
Шноре добавил, что не может представить, чтобы в Израиле какой-то депутат парламента позволил бы себе такие слова о посещении музея Холокоста. Политик подробно изложил свою аргументацию в заявлении депутатам.
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