Фото ⟩ Комиссия решила исключить Гревцову из шести заседаний - окончательное решение за Сеймом

Уже сообщалось, что за возбуждение дела проголосовали девять депутатов комиссии из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян, "Объединенного списка", Национального объединения и партии "Прогрессивные". При голосовании воздержались два депутата от партии "Латвия на первом месте", в свою очередь оба депутата комиссии от партии "За стабильность!" в голосовании не участвовали.

На заседании Шноре подчеркнул, что высказывания Гревцовой являются неприятным инцидентом и что он как член комиссии истории и науки Латвийского музея оккупации может подтвердить, что высказывания депутата об экспозиции музея никоим образом не соответствуют действительности.

Это неприемлемо со стороны Гревцовой называть музей "так называемым" и утверждать, что его экспозицией было "одурачено общество" - это оскорбительно и для тех, кто пострадал от оккупационного режима, подчеркнул депутат.

Шноре добавил, что не может представить, чтобы в Израиле какой-то депутат парламента позволил бы себе такие слова о посещении музея Холокоста. Политик подробно изложил свою аргументацию в заявлении депутатам.