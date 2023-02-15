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Как долго продлится война в Украине? Прогноз британского аналитического центра

rus.tvnet.lv
Как долго продлится война в Украине? Прогноз британского аналитического центра
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Война в Украине
Война в Украине Фото: Reuters / Scanpix

В аналитическом центре по обороне Великобритании считают, что война в Украине, вероятно, не закончится в 2023 году и продолжится в следующем.

Запад должен поддержать контрнаступление Украины в ближайшие месяцы, заявил замглавы Королевского института объединенных служб Малкольм Чалмерс.

Среди прочего это должно быть сделано для того, чтобы Киев был "в хорошей позиции для ведения боевых действий в случае затяжной войны, потому что шансы на то, что эта война закончится в этом году, очень малы", - сказал Чалмерс в интервью BBC.

На данный момент ни Украина, ни Россия не имеют превосходства друг над другом, отметил он в программе Today на BBC Radio 4.

Чалмерс добавил, что сообщения западной разведки о том, что Россия концентрирует самолеты в пределах досягаемости Украины, являются поводом для беспокойства, но не чрезвычайной ситуацией.

"Это совсем не похоже на крупномасштабный захват украинской территории, который мы наблюдали на начальных этапах вторжения, не в последнюю очередь потому, что украинцы сейчас мобилизованы, подготовлены и очень упорно сражаются за свои права, собственную территорию", - указал Малкольм Чалмерс.

Представитель аналитического центра добавил, что Россия теряет много людей и техники на фронте. И главный вопрос заключается в том, насколько они смогут поддерживать наступление в долгосрочной перспективе.

Галерея: Война в Украине

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