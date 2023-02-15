Фото ⟩ В Лиепае в аварию попал автомобиль муниципальной полиции, пострадала женщина

В среду, 15 февраля, около 12:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили Honda Civic и Volkswagen Caddy, принадлежащий Лиепайской муниципальной полиции.

В аварии пострадала водитель автомобиля Honda Civic, с травмами ее доставили в медицинское учреждение.

Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении, выясняются точные причины происшествия.

Как сообщил агентству LETA начальник Лиепайской муниципальной полиции Каспар Варпиньш, сотрудник муниципальной полиции направлялся на вызов со включенным световым маячком и звуковым сигналом, когда произошло столкновение с автомобилем Honda Civic. Варпиньш подтвердил, что сотрудник не находился в состоянии алкогольного опьянения, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей.