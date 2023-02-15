СМИ: Финляндия и Швеция отказались от идеи совместного вступления в НАТО

Швеция согласилась со сценарием, согласно которому Финляндия вступит в НАТО первой, если Турция и Венгрия ратифицируют заявку Финляндии, а Швеция будет вынуждена подождать, сообщило во вторник, 14 февраля, издание Iltalehti.

Финляндия и Швеция будут продолжать информировать друг друга о своем прогрессе в НАТО, а Швеция предложила свою политическую поддержку, если станет ясно, что Финляндия может быстрее двигаться к членству в НАТО.

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в Брюсселе задали вопрос о том, будет ли приемлемым прием двух скандинавских стран в альянс в разное время.

Столтенберг заявил, что для приема в военный союз не требуется одновременная ратификация.

"Главное, чтобы обе страны были приняты в качестве полноправных членов как можно скорее", - добавил он.

Напомним, что в феврале Анакара подтвердила, что он положительно относится к заявке Финляндии, но потребовала, чтобы Швеция заняла более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана.

Анкара также настаивает на том, чтобы Швеция осудила людей, которых Турция обвиняет в организации неудавшегося переворота 2016 года.

Только Турция и Венгрия не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Прием новых членов в НАТО требует поддержки всех членов альянса.