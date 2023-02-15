Видео ⟩ Конфликт в Резекненской школе: мальчик ударил одноклассника бутылкой

Мать пострадавшего ребенка возмущена реакцией родителей одноклассника ее сына. Они не берут на себя ответственность за случившееся и не хотят платить за лечение.

"Мне позвонил ребенок. Он плакал и спрашивал, могу ли я забрать его из школы. Он сказал, что у него кружится голова", - говорит Яна.

Женщина позвонила учителю, который сказал, что все в порядке, но женщина может забрать сына, если захочет.

"Учитель не считал что что-то случилось. Она не позвонила в "скорую" или медсестре", - сказала Яна.

Несчастный случай произошел во время игры в перерыве.

Яна поверила словам учителя, что все в порядке. "Может быть, я была наивной, что доверилась. Может, надо было сразу отвести его к врачу", - говорит мать.

Однако позже сын почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Там диагностировали сотрясение мозга.