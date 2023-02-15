В 5-й основной школе в Резекне мальчик ударил своего одноклассника бутылкой по голове. В результате ребенок получил травму головы, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Конфликт в Резекненской школе: мальчик ударил одноклассника бутылкой
Мать пострадавшего ребенка возмущена реакцией родителей одноклассника ее сына. Они не берут на себя ответственность за случившееся и не хотят платить за лечение.
"Мне позвонил ребенок. Он плакал и спрашивал, могу ли я забрать его из школы. Он сказал, что у него кружится голова", - говорит Яна.
Женщина позвонила учителю, который сказал, что все в порядке, но женщина может забрать сына, если захочет.
"Учитель не считал что что-то случилось. Она не позвонила в "скорую" или медсестре", - сказала Яна.
Несчастный случай произошел во время игры в перерыве.
Яна поверила словам учителя, что все в порядке. "Может быть, я была наивной, что доверилась. Может, надо было сразу отвести его к врачу", - говорит мать.
Однако позже сын почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Там диагностировали сотрясение мозга.
"Я не слышала никаких предложений, что делать, чтобы такие ссоры больше не повторялись. Я бы обязательно провела родительское собрание, где поговорила бы о таких вещах со всеми родителями", - говорит Яна.
Женщина из родительской группы написала об этом событии, однако учитель и родители восприняли это как разжигание ненависти. Родители другого ребенка не взяли на себя ответственность за случившееся и не согласились оплачивать медицинские расходы.
"Они не чувствовали себя виноватыми и не хотели помогать. Они не чувствовали вины за то, что мы страдаем", - говорит Яна.
Однако руководство Резекненской 5-й основной школы поясняет, что они обсуждали инцидент с детьми.
"Был классный руководитель, социальный педагог, мы говорили с родителям, были беседы с вовлеченными детьми и в классе.
Классным руководителям предложили провести уроки об издевательствах и насилии в классе", - говорят директор Резекненской 5-й основной школы и социальный педагог.
Администрация школы говорит, что каждая сторона считает другого ребенка виновным.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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