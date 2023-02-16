В Беларуси за телефонное мошенничество будут судить двух граждан Латвии

Телефонные мошенники обманывали пожилых людей от имени якобы родственников, попавших в ДТП. Один из иностранцев, 34-летний мужчина, выполнял функции курьера — он забирал деньги у обманутых пенсионеров. Второй, 22-летний мужчина, был "спортиком" (именно этот термин использовала прокуратура, хотя так обычно так называют карателей из сферы наркобизнеса. - Прим. ред.).

Как сообщает ведомство, молодой человек выполнял функции надзирателя над курьером, а в случае, если бы тот нарушил указания кураторов, его требовалось избить и забрать деньги.

Обоих будут судить по ч. 4 ст. 209 (мошенничестве, совершенное группой лиц в особо крупном размере) УК Беларуси. Они содержатся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Судя по всему, речь идет о двух гражданах Латвии, о задержании которых сообщалось осенью прошлого года.

Вечером 31 октября и днем 1 ноября в милицию обратились несколько пенсионеров Витебска в возрасте от 73 до 87 лет. Они рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников, всем им поступили звонки от якобы родственников попавших в ДТП. Пожилые люди передали более 20 тысяч рублей.

"Мошенником оказался 34-летний житель Риги. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом у себя на родине. Подозреваемый был задержан во время визита на очередной адрес, где должен был забрать деньги. Более того, вскоре оперативники вышли на еще одного сотрудника криминального колл-центра. Он также прибыл в Беларусь из Латвии и следил за работой курьера. 22-летний житель Даугавпилсского района также был задержан", - рассказывали тогда в милиции.