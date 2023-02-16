7 февраля в 21:28 дежурная часть муниципальной полиции Даугавпилса получила информацию о том, что в центре города недалеко от учреждения торговли находится большая группа молодых людей, среди которых замечены люди с предметами, похожими на пистолеты. После небольшого размахивания пистолетами трое парней отделились от упомянутой группы и ушли.
Видео ⟩ В Даугавпилсе компания парней размахивала пистолетами; один задержан
В Даугавпилсе компания парней размахивала пистолетами; один задержан
О сложившейся ситуации незамедлительно были проинформированы ближайшие патрули муниципальной полиции. Следуя указаниям коллег из отдела видеонаблюдения, стражи порядка остановили упомянутых трех парней. Во время обыска у одного из них было найдено и изъято пневматическое оружие.
На место происшествия была вызвана Государственная полиция. Задержанный молодой человек 2001 года рождения, у которого нашли пневматическое оружие, был передан должностным лицам Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
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