Видео ⟩ В Даугавпилсе компания парней размахивала пистолетами; один задержан

7 февраля в 21:28 дежурная часть муниципальной полиции Даугавпилса получила информацию о том, что в центре города недалеко от учреждения торговли находится большая группа молодых людей, среди которых замечены люди с предметами, похожими на пистолеты. После небольшого размахивания пистолетами трое парней отделились от упомянутой группы и ушли.