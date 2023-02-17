История женщины, написавшей книгу вместе с мужчиной, который ее изнасиловал

Тордис подчеркивает, что они с Томом не друзья. Она - пострадавшая, он - актор насилия, признавший вину. Именно общение помогло Тордис справиться с травмой, а Тому - взять на себя ответственность за содеянное и признать свою вину.

Женщина считает, что у каждого человека есть шанс пережить травму или осознать свои ошибки. По ее мнению, их с Томом история поможет мужчинам осознать, насколько важно получать активное согласие на любую сексуальную активность.

Стрейнджер стал соавтором книги и спикером на публичных мероприятиях. Однако почти весь гонорар от книги получила Тордис, а свою часть Том обещал отдать на благотворительность. Он также добавил, что в его публичном признании совершенного насилия нет героизма.

Однако многие феминистки считают, что актору насилия нельзя давать право голоса. В 2017-м в Лондоне проходил фестиваль "Женщины мира", где должны были выступать Тордис и Том. Британские феминистки запустили петицию с требованием отменить их выступлением - все потому, что, по их мнению, неэтично предоставлять платформы актору насилия. Кроме того, женщины переживали, что выступление мужчины, который совершил изнасилование, может стать триггером для пострадавших.

Так, активистка Лив Винтер, пережившая изнасилование, заявила, что насильникам не следует аплодировать за то, что они просто признают свое преступление. И еще один важный фактор - такое публичное обсуждение может побудить других акторов насилия связаться с теми, кому они причинили страдания.

В итоге выступление Тордис и Тома было отменено.

Тордис Эльва признается, что понимает тех, кто критикует ее за то, что она дала преступнику право голоса. Но активистка считает, что важно выслушивать тех, кто был частью проблемы насилия, если они готовы теперь стать частью ее решения. По мнению Тордис, человек, совершивший насилие, может принять на себя ответственность, работать над собой и над проблемой, частью которой он является.

Активистка убеждена, что проблема сексуализированного насилия - это человеческая проблема, для решения которой нужно привлекать как мужчин, так и женщин.