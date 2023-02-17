Тордис Эльва - исландская писательница, просветительница, фем-активистка. В 2015-м у себя дома в Исландии она стала "Женщиной года". После этого она выпустила свою вторую книгу о жизни после изнасилования. Книга была написана в соавторстве с Томом Стрейнджером, который совершил над ней насилие. Издание "Горящая изба" рассказывает эту историю проживания травмы, которая вызвала большую дискуссию. Вот ее пересказ.
История женщины, написавшей книгу вместе с мужчиной, который ее изнасиловал
В 1996 году 16-летняя Тордис Эльва познакомилась с 18-летним австралийцем Томом. Он приехал в Исландию по программе школьного обмена. Ребята стали встречаться и решили вместе пойти на рождественский бал. На празднике девушка впервые выпила ром, и ее стало тошнить. Парень убедил окружающих, что сам позаботится о Тордис. Он привел девушку к ней домой, раздел и уложил в кровать. А потом насиловал почти два часа. После этого он ушел.
Спустя несколько дней Том сказал Тордис, что хочет с ней расстаться. После этого они не общались - лишь пару раз пересекались в школе. Когда программа Тома завершилась, он улетел на родину - в Австралию.
Тордис долго не могла прийти в себя после инцидента: "Я не считала случившееся изнасилованием в том понимании, о котором я знала из телевизора. Том не был вооруженным маньяком, он был моим парнем. И все это случилось не в темной аллее, а в моей собственной кровати".
Лишь спустя несколько месяцев она смогла признать: это было насилие. В итоге Тордис решила, что проще будет не ворошить прошлое - тем более ей было стыдно и она испытывала вину за случившееся.
Спустя девять лет Тордис все еще прокручивала в голове события того рокового дня: забыть прошлое не получалось. В 25 лет она была на грани нервного срыва. Так, сидя в кафе, девушка решила что-то написать в блокноте, чтобы успокоиться. Она написала Тому, чтобы высказаться, показать ему свою версию событий. Тордис была готова на любой отрицательный ответ или его отсутствие. Но реакция Тома оказалась неожиданной: он ответил, что признает вину и раскаялся.
По его словам, в ту ночь он решил, что имеет право пользоваться телом своей девушки - тем более очевидного отказа не было. Но после случившегося он не мог говорить с Тордис, так как чувствовал, что это было неправильно, а признавать это было страшно. Так переписка между пострадавшей от насилия и актором насилия длилась 8 лет.
За это время Тордис вышла замуж и родила. Она стала фем-активисткой и просветительницей.
Спустя годы переписки она предложила Тому встретиться. В Кейптауне, в ЮАР, они провели вместе неделю, обсуждая свою жизнь и последствия той ночи. Итогом их многолетнего общения стала книга "К югу от прощения: правдивая история изнасилования и ответственности" (South of Forgiveness). Тордис и Том написали ее вместе.
В 2016 году Тордис и Том выступили на конференции TEDWomen в Сан-Франциско, где пояснили, что не советуют всем пострадавшим связываться с актором насилия. Они просто попытались объяснить, почему и от этого может быть польза.
Тордис подчеркивает, что они с Томом не друзья. Она - пострадавшая, он - актор насилия, признавший вину. Именно общение помогло Тордис справиться с травмой, а Тому - взять на себя ответственность за содеянное и признать свою вину.
Женщина считает, что у каждого человека есть шанс пережить травму или осознать свои ошибки. По ее мнению, их с Томом история поможет мужчинам осознать, насколько важно получать активное согласие на любую сексуальную активность.
Стрейнджер стал соавтором книги и спикером на публичных мероприятиях. Однако почти весь гонорар от книги получила Тордис, а свою часть Том обещал отдать на благотворительность. Он также добавил, что в его публичном признании совершенного насилия нет героизма.
Однако многие феминистки считают, что актору насилия нельзя давать право голоса. В 2017-м в Лондоне проходил фестиваль "Женщины мира", где должны были выступать Тордис и Том. Британские феминистки запустили петицию с требованием отменить их выступлением - все потому, что, по их мнению, неэтично предоставлять платформы актору насилия. Кроме того, женщины переживали, что выступление мужчины, который совершил изнасилование, может стать триггером для пострадавших.
Так, активистка Лив Винтер, пережившая изнасилование, заявила, что насильникам не следует аплодировать за то, что они просто признают свое преступление. И еще один важный фактор - такое публичное обсуждение может побудить других акторов насилия связаться с теми, кому они причинили страдания.
В итоге выступление Тордис и Тома было отменено.
Тордис Эльва признается, что понимает тех, кто критикует ее за то, что она дала преступнику право голоса. Но активистка считает, что важно выслушивать тех, кто был частью проблемы насилия, если они готовы теперь стать частью ее решения. По мнению Тордис, человек, совершивший насилие, может принять на себя ответственность, работать над собой и над проблемой, частью которой он является.
Активистка убеждена, что проблема сексуализированного насилия - это человеческая проблема, для решения которой нужно привлекать как мужчин, так и женщин.
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