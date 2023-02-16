Один из союзников России отказался закупать запрещенное в Европе дизельное топливо

По словам представителей нефтеперерабатывающих заводов, принимая во внимание расходы на импорт, транспортировку и страхование российского дизельного топлива, его закупка слишком невыгодна, и в итоге она превышает установленные странами G7 потолки - 100 долларов за баррель.

Кроме того, Индия способна сама полностью обеспечить себя дизельным топливом, а закупать его для реэкспорта невыгодно, так как в Индии необходимо платить налог за сверхприбыль.

Reuters указывает, что Индия готова закупать только самые дешевые российские нефтепродукты. Так, например, Reliance Industries - владелец крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса - в феврале увеличил поставки российской сырой нефти, а также утроил объемы закупки мазута. Этому примеру могут последовать Bharat Petroleum и Indian Oil, которым сырая нефть необходима в качестве дешевого сырья для различных нефтехимических продуктов.

Евросоюз установил эмбарго на российские нефтепродукты, оно вступило в силу 5 февраля, были установлены и потолки цен. Россия исторически экспортировала половину произведенных нефтепродуктов - примерно 144 миллиона тонн из 290. 90% экспорта предназначалось для европейского рынка, который сейчас закрыт, в связи с чем России нужно искать новые рынки сбыта.

Однако найти покупателей дизельного топлива в Азии может оказаться еще сложнее, чем найти покупателей на сырую нефть. Индия и Китай заинтересованы в развитии своих нефтеперерабатывающих заводов, снижая, таким образом, роль российских нефтепродуктов на глобальном рынке.

Из-за санкций нефтеперерабатывающие заводы готовятся к тому, что объемы производства могут сократиться на 15%.

Эксперты указывают, что эмбарго на нефтепродукты может оказаться гораздо значительнее, чем эмбарго на сырую российскую нефть. Власти России надеются, что эту проблему удастся решить во второй половине года, когда будут созданы новые логистические цепочки.