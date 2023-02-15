Год войны. Почему санкции Запада против России не остановили агрессию Путина против Украины

Какие еще санкции в запасе у Запада

Разрушенный дом в Мариуполе Фото: Reuters

Каждый следующий раунд торговых и финансовых санкций все больше задевает Запад. Все простые и не очень решения уже приняты, и союзники, в первую очередь европейцы, не спешат расширять ограничения. Они предлагают сосредоточиться на исполнении, закрывать лазейки и настраивать новый для всех механизм масштабных санкций, а не усложнять его еще больше.

Тем более, что для согласования решительных мер ЕС требует единодушие 27 стран, у каждой из которых свои интересы и отношение к путинской войне. Одним критичны российские алмазы, другим - ядерное топливо, третьим - трубопроводные поставки нефти.

Полная изоляция всех российских банков от западной финансовой системы тоже нереальна, потому что как-то надо расплачиваться за не попавшие под санкции товары: продовольствие, медикаменты, металлы и многое другое.

Главный козырь в запасе у Запада - вторичные санкции. Это когда всем странам, не подписавшимся под санкциями, предлагается выбирать - либо все равно соблюдать их и распрощаться с Россией, либо перейти в стан ее союзников, попасть под штрафные санкции и лишиться доступа к рынкам США и Европы.