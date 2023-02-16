Передача: В Кенгарагсе из-за пожара эвакуировали учеников школы; двое надышались дымом

Позднее выяснилось, что пострадали двое детей - они надышались дымом. Их передали в руки медиков. По словам пожарных, хорошо, что одна из учительниц взяла ведро с водой и начала тушить, иначе пожар мог бы быть гораздо масштабнее. Были согласованными и оперативными и остальные действия.

С подачей воды у пожарных проблем не было, поэтому пламя потушили уже через несколько минут. После этого в помещениях установили вентилятор, чтобы быстрее рассеять дым.

На месте происшествия работали сотрудники Государственной и муниципальной полиции. Теперь стражам порядка нужно выяснить причины пожара.

Неофициально допускается, что школу подожгли дети. В помещениях есть видеонаблюдение и, вероятно анализ сделанных кадров даст ответ на вопрос, кого нужно призывать к ответственности.