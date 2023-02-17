Международные эксперты прогнозируют, что к 2030 году спрос на яйца и мясо птицы может возрасти вплоть до 30%. Этому будет способствовать как увеличение мирового населения, так и изменение пищевых привычек, информирует председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Янис Гайгалс.
К 2030 году спрос на яйца и мясо птицы может существенно вырасти. В чем причины?
Об увеличении спроса и потребления свидетельствуют также исследования Организации Объединенных Наций и Европейской комиссии.
Эта тенденция открывает и большие возможности для латвийской птицеводческой отрасли, потому что яйца - уникальный и полезный продукт, затраты на производства которого низкие по сравнению с производством других источников белка животного происхождения. Производство яиц и мяса птицы - отрасль животноводства, создающая наименьшее количество выбросов углекислого газа по отношению к килограмму натурального белка.
"В прошлом году мы начали проект "Яйца - это сила!", в рамках которого рассказываем о яйцах с точки зрения пользы для здоровья, так и о производстве яиц как отрасли экономики. Птицеводство - вторая крупнейшая отрасль сельского хозяйства Латвии, в которой задействованы более 2000 человек. В год птицеводческая отрасль генерирует 86 миллионов евро в виде экспорта, а в качестве налогов в бюджет выплачивается почти 20 миллионов", - объясняет Гайгалс.
Одновременно с возможностями отрасль сталкивается и существенным вызовом в виде птичьего гриппа. Из-за того, что эта болезнь из сезонной превратилась в круглогодичную, на международных рынках образовался дефицит яиц. Например, недавно появились сведения о том, что Великобританию затронула новая волна этого вируса.
Если раньше крупные вспышки происходили в среднем раз в три года, то сейчас производителям яиц приходится считаться с постоянным присутствием птичьего гриппа в повестке дня. В период с октября 2021 до конца 2022 года из-за птичьего гриппа в 37 странах Европы было уничтожено около 50 миллионов птиц, в США – еще более 50 миллионов.
"Так как Латвия находится на пути миграции птиц, то у нас введены строгие правила, которые соблюдают производители. За этим следит Продовольственно-ветеринарная служба. До сих пор в Латвии среди поголовья домашних птиц птичий грипп констатирован не был. И в этом году мы продолжим работу по сохранению и улучшению стандартов биобезопасности. Мы, конечно же, не желаем ни одному птицеводу столкнуться с этой напастью, однако, одновременно, латвийские производители яиц могут воспользоваться этим моментом, чтобы восполнить возникший в других странах дефицит яиц и еще больше увеличить объемы экспорта", - говорит Гайгалс.
Глава LAPNA также добавляет, что это подходящий момент для укрепления конкурентоспособности наших производителей, хотя бы по сравнению с Польшей и Литвой.
В тоже время, член правления входящего в ассоциацию АО Balticovo Томс Аушкапс обращает внимание на то, что, если ранее вакцинирование птиц от птичьего гриппа казалось дорогим и ненужным, то теперь это рассматривается как одна из возможностей снижения рисков.
"С увеличением количества птиц на свободном выгуле, возрастают и инвестиции в биобезопасность. Мы должны быть уверены в том, что делаем все возможное для того, чтобы уберечь наших кур-несушек от перелетных птиц, лесных зверей и грызунов, которые могут переносить эту опасную для птиц болезнь", - объясняет Аушкапс.
В 2027 году в Европейском Союзе должна начаться эра свободного содержания кур-несушек и LAPNA считает, что ведущие производители яиц Латвии успешно справились с домашним заданием. Нужно отметить, что крупнейшие торговые сети как Латвии, так и Литвы определили, что переход на яйца, снесенные вне клеток должен произойти еще раньше - начиная с 2025 года.
Аушкапс рассказывает, что на данный момент себестоимость снесенных вне клеток яиц уже очень близка к снесенным курами-несушками в клетках.
"Поэтому планируем, что с конца 2027 года постепенно перейдем на яйца, снесенные в хлеву и на свободном выгуле. Например, в этом году планируем открыть еще один курятник для свободного выгула кур в Даугавпилсе, который станет крупнейшим в Латвии, там будет содержаться около 60 000 птиц. Одновременно мы смотрим и на потребителей, потому что финансовые возможности у всех разные, однако яйца - полезный для здоровья продукт, который должен быть в повседневном меню каждого жителя", - считает член правления АО Balticovo.
Томс Аушкапс также указывает, что нынешние тенденции свидетельствуют о том, что латвийские потребители своим кошельком всё чаще голосуют за яйца, снесенные в хлеву или на свободном выгуле - несмотря на ухудшение экономическое ситуации в стране, спрос на них не снизился.
Стоит отметить, что в других странах Европы, даже в соседней Литве еще не состоялся такой обширный переход на снесенные в хлеву яйца, потому что объем их рынков больше и соответственно необходимы более крупные инвестиции, что, в свою очередь, может помочь латвийским производителям этот возможный дефицит заполнить.
"В конце концов, самый важный во всем этом - потребитель и его возможность приобрести продукт, потому что он голосует своим кошельком. Цель наших производителей прежде всего обеспечить яйцами высокого качества наших жителей, следующий шаг работать на увеличение экспорта. В свою очередь, чтобы это могло произойти, важны равноценные возможности и не искаженные правила конкуренции", - добавляет Гайгалс.
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