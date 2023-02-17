К 2030 году спрос на яйца и мясо птицы может существенно вырасти. В чем причины?

В 2027 году в Европейском Союзе должна начаться эра свободного содержания кур-несушек и LAPNA считает, что ведущие производители яиц Латвии успешно справились с домашним заданием. Нужно отметить, что крупнейшие торговые сети как Латвии, так и Литвы определили, что переход на яйца, снесенные вне клеток должен произойти еще раньше - начиная с 2025 года.

Аушкапс рассказывает, что на данный момент себестоимость снесенных вне клеток яиц уже очень близка к снесенным курами-несушками в клетках.

"Поэтому планируем, что с конца 2027 года постепенно перейдем на яйца, снесенные в хлеву и на свободном выгуле. Например, в этом году планируем открыть еще один курятник для свободного выгула кур в Даугавпилсе, который станет крупнейшим в Латвии, там будет содержаться около 60 000 птиц. Одновременно мы смотрим и на потребителей, потому что финансовые возможности у всех разные, однако яйца - полезный для здоровья продукт, который должен быть в повседневном меню каждого жителя", - считает член правления АО Balticovo.

Томс Аушкапс также указывает, что нынешние тенденции свидетельствуют о том, что латвийские потребители своим кошельком всё чаще голосуют за яйца, снесенные в хлеву или на свободном выгуле - несмотря на ухудшение экономическое ситуации в стране, спрос на них не снизился.

Стоит отметить, что в других странах Европы, даже в соседней Литве еще не состоялся такой обширный переход на снесенные в хлеву яйца, потому что объем их рынков больше и соответственно необходимы более крупные инвестиции, что, в свою очередь, может помочь латвийским производителям этот возможный дефицит заполнить.

"В конце концов, самый важный во всем этом - потребитель и его возможность приобрести продукт, потому что он голосует своим кошельком. Цель наших производителей прежде всего обеспечить яйцами высокого качества наших жителей, следующий шаг работать на увеличение экспорта. В свою очередь, чтобы это могло произойти, важны равноценные возможности и не искаженные правила конкуренции", - добавляет Гайгалс.