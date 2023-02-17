Семь немецких аэропортов бастуют. Все рейсы отменены

Чиновники, а также служба безопасности и обслуживающий персонал в семи аэропортах присоединяются к более масштабной забастовке по всей Германии.

Уже в четверг вечером, 16 февраля, в 22:00 (в 23:00 по латвийскому времени) началась забастовка в аэропортах Гамбурга и Ганновера. Позднее к ней присоединились сотрудники аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта, Бремена и Дортмунда.

Семь аэропортов обслуживают почти две трети авиапассажиров Германии.

Профсоюз Verdi подтвердил, что исключение будет распространяться на военные и медицинские полеты. Профсоюз обещает, что во время забастовки будут обеспечены поставки помощи в Турцию и полеты, связанные с Мюнхенской конференцией по безопасности.

По оценкам немецкой ассоциации аэропортов ADV, планируется отменить 2340 рейсов, что может затронуть почти 300 000 пассажиров.

Около 1300 рейсов были отменены в среду, 15 февраля, немецкой национальной авиакомпанией Lufthansa из-за проблем с компьютерной системой, вызванных обрывом оптоволоконных кабелей во время строительных работ. С другой стороны, сайты нескольких немецких аэропортов в четверг не работают.

Verdi и ассоциация государственных служащих dbb требуют повышения заработной платы на 10,5%, или как минимум на 500 евро, примерно для 2,5 млн служащих, находящихся на службе у федерального правительства и местных самоуправлений.