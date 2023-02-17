СМИ: приговоренный к 25 годам "приморский партизан" Александр Ковтун погиб в Украине

Двое предполагаемых членов "приморских партизан" - Александр Сладких и Андрей Сухорада - погибли в июне 2010 года при попытке их задержания, во время штурма полицейскими квартиры в Уссурийске. По официальной версии, Сладких и Сухорада покончили с собой, однако родственники погибших считают, что их застрелили в ходе штурма.

Задержанным были предъявлены обвинения по статьям об убийстве, бандитизме, краже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях - всего по 11 статьям УК РФ.

Ключевым эпизодом обвинения было убийство четырех наркоторговцев на конопляном поле. Фактически только этот эпизод не был связан с нападением на сотрудников полиции. Следствие называло это убийство одним из первых престулений "группировки". Сторона обвинения, указывая на этот эпизод, подчеркивала, что "приморские партизаны" - не борцы с коррупцией в правоохранительной системе, а жестокие бандиты, убивавшие ради наживы.

"Они совершают преступления не за идею, а просто для того, чтобы навлечь ужас на общество и почувствовать себя хозяевами жизней людей и при этом не упустить свой корыстный интерес", - говорила представитель приморского управления СКР Аврора Римская.

Родственники "партизан" считали, что уголовное дело об убийстве четырех человек было для правоохранительных органов так называемым "висяком" - нераскрытым делом с неясными перспективами раскрытия.

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