В Турции через 11 дней после землетрясения под завалами найдены трое выживших

14-летний Осман был спасен спустя 260 часов после землетрясения силой 7,8 балла на юго-востоке Турции и Сирии. Подростка доставили в больницу.

Спасатели в провинции Хатай, сильно пострадавшей от землетрясения, нашли Османа, услышав звуки в завалах, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Спустя час спасатели обнаружили в Антакье двух мужчин, сообщил министр здравоохранения Турции.

Информационное агентство DHA сообщает, что двое мужчин были спасены из-под обломков одного и того же здания.

На видео, опубликованном министром, видно, что 33-летний Мустафа в телефонном разговоре с родственником говорит, что чувствует себя нормально.

Напомним, что мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени (3:17 по латвийскому времени) на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп. По данным турецких сейсмологов, сила первого толчка составила 7,4 балла.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и Сирии.

В настоящее время подтверждена смерть почти 42 000 человек.

Больше всего пострадавших в Турции, где землетрясение затронуло 11 провинций. Спасательные работы завершены в трех провинциях.

Фото: Турция и Сирия через 10 дней после землетрясения