Погодные условия в Латвии в субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, будет определять сильный циклон, прогнозируют синоптики.
Снова метели: прогноз погоды на выходные
Количество осадков может превысить месячную норму, также ожидается сильный ветер. Дожди вызовут подъем уровня воды в реках, во многих регионах страны вновь образуется снежный покров, а местами в Видземе и Латгале он увеличится.
В пятницу вечером и в ночь на субботу начиная с Курземе ожидаются дожди и мокрый снег, на востоке страны - метель. Суббота будет дождливой, местами со снегом, а в воскресенье в восточных и центральных регионах страны ожидаются метели.
В начале следующей недели в Латвию придет новый циклон.
Температура воздуха в выходные дни составит -4...+4 градуса, западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье - порывами до 22 метров в секунду.
В эти выходные будет дуть западный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 22 метров в секунду.
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