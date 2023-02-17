Снова метели: прогноз погоды на выходные

Количество осадков может превысить месячную норму, также ожидается сильный ветер. Дожди вызовут подъем уровня воды в реках, во многих регионах страны вновь образуется снежный покров, а местами в Видземе и Латгале он увеличится.

В пятницу вечером и в ночь на субботу начиная с Курземе ожидаются дожди и мокрый снег, на востоке страны - метель. Суббота будет дождливой, местами со снегом, а в воскресенье в восточных и центральных регионах страны ожидаются метели.

В начале следующей недели в Латвию придет новый циклон.

Температура воздуха в выходные дни составит -4...+4 градуса, западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье - порывами до 22 метров в секунду.

В эти выходные будет дуть западный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 22 метров в секунду.