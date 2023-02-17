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Солдат NBS получил смертельное ранение во время чистки оружия

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Солдат NBS получил смертельное ранение во время чистки оружия
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Военнослужащий с оружием. Иллюстративное фото
Военнослужащий с оружием. Иллюстративное фото Фото: Pexels

В пятницу, 17 февраля, во время чистки оружия после занятий военнослужащий Национальных вооруженных сил (NBS) получил огнестрельное ранение, в результате которого скончался, сообщила пресс-секретарь командующего NBS Сандра Брале.

Военная полиция возбудила уголовное дело. Обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия и экспертизы. Начато специальное расследование происшествия и служебное расследование.

NBS выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся.

Вооруженные силы оказывают всю необходимую поддержку родственникам погибшего военнослужащего, в том числе психологическую и духовную.

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