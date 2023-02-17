В пятницу, 17 февраля, во время чистки оружия после занятий военнослужащий Национальных вооруженных сил (NBS) получил огнестрельное ранение, в результате которого скончался, сообщила пресс-секретарь командующего NBS Сандра Брале.
Солдат NBS получил смертельное ранение во время чистки оружия
Солдат NBS получил смертельное ранение во время чистки оружия
Военная полиция возбудила уголовное дело. Обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия и экспертизы. Начато специальное расследование происшествия и служебное расследование.
NBS выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся.
Вооруженные силы оказывают всю необходимую поддержку родственникам погибшего военнослужащего, в том числе психологическую и духовную.
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