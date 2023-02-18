В Эстонии компании подростков устраивают бандитские налеты на магазины

По словам руководителя отделения полиции Центральной Эстонии Янно Рууса, в прошлом году в Ярвамаа было зарегистрировано на десять процентов больше проступков, причем больше всего увеличилось количество проступков против собственности. На пятую часть также увеличилось количество преступлений, также больше всего преступлений против собственности.

Янно Руус. Фото: PPA

Например, в прошлом году в Ярвамаа произошел один крупный случай кражи топлива. "Работник воспользовался топливной картой компании, и сумма ущерба в итоге составила более 75 000 евро. Краж было много, в Имавере, например, украли ящик для сбора пожертвований для кошек" - рассказал он, добавив, что больше всего краж все-таки в магазинах.

Руус говорит, что количество краж в магазинах стало увеличиваться с появлением касс самообслуживания. "Есть определенная группа людей, которые считают, что, несмотря на камеры и опасность быть пойманными, им легче пойти на это и получить бесплатные вещи, - рассказывает он. - Немало молодежи из Тюри, которые приезжают в Пайде, чтобы воровать, а затем возвращаются в свой родной город".