В последнее время Соединенные Штаты наблюдают тревожные тенденции в поддержке Китаем российской армии и обеспокоены тем, что Пекин может рассмотреть оказание военной помощи Москве, телеканалу CNN заявили должностные лица США.
США беспокоятся, что Китай может увеличить поддержку России
Должностные лица не открыли, какую именно информацию получили в США, но отметили, что должностные лица США были достаточно обеспокоены, чтобы поделиться этой информацией с союзниками и партнерами на конференции по безопасности в Мюнхене.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в субботу во время конференции коснулся этой темы, встречаясь с министром иностранных дел Китая Ваном И.
"Секретарь говорил довольно сурово, предупреждая о влиянии и последствиях, которые создаст Китай, оказывая материальную поддержку России или помогая России систематически уклоняться от санкций", - сообщил журналистам должностное лицо Госдепартамента США.
Вице-президент США Камала Харрис в Мюнхене также указала на поддержку Китаем России.
"Нас беспокоит то, что Пекин с начала войны углубил отношения с Москвой. Глядя на будущее, любые шаги Китая, чтобы оказать поддержку России, только вознаграждают агрессию, помогают продолжать убийства и еще больше разрушить порядок, основанный на законах", - сказала Харрис.
Должностные лица США отметили для CNN, что Китай публично пытается позиционировать себя как инициатора мира - Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене сообщил, что Китай скоро представит мирную инициативу для прекращения войны в Украине - и поддерживает хорошие отношения с Европой, но в то же время Китай по тихому помогает усилиям российской армии и обдумывает оказание военной помощи России.
CNN в субботу спросила президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, прислушается ли, по ее мнению, Китай к призыву Европы не поддерживать Россию. Она ответила, что ситуация совершенно противоположна.
"Мы видели, как Китай и Россия подписывают заявление о неограниченном партнерстве, и я считаю, что нам нужно больше доказательств и более эффективных действий, чтобы убедиться, что Китай не поддерживает Россию. До сих пор мы видим противоположное", - добавила она.
Блинкен в интервью программе CBS Face the Nation сказал, что США внимательно следят за тем, не увеличивает ли Китай поддержку России, и Вашингтон ясно дал понять Пекинe, каковы последствия доставки оружия или боеприпасов Кремлю.
"До сих пор мы видели китайские предприятия - и, конечно, в Китае нет различий между частными предприятиями и государством - мы видели, что они оказывают небольшую поддержку (..) России для использования в Украине", - сказал Блинкен.
Администрация Байдена в прошлом месяце указала Китаю на доказательства, свидетельствующие о том, что китайские предприятия продали Россию нелегальное оборудование для использования в Украине, и попыталась выяснить, сколько Пекин знает об этих сделках, сообщила CNN.
Китайские предприятия продали России шлемы, жилеты и подобные товары, но до сих пор Пекин отказалась доставлять России более серьезную военную помощь, например, оружие, открыли CNN должностные лица США.
Однако в последнее время в США наблюдались признаки, что Пекин, возможно, рассматривает и доставку военной помощи в Россию, сказала американские должностные лица.
Незадолго до повторного вторжения России в Украину Россия и Китай заявили, что у дружбы обеих стран нет границ, и Ван И в этом месяце собирается посетить Россию, сообщил CNN.
Видео: конференция безопасности в Мюнхене
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