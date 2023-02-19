США беспокоятся, что Китай может увеличить поддержку России

CNN в субботу спросила президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, прислушается ли, по ее мнению, Китай к призыву Европы не поддерживать Россию. Она ответила, что ситуация совершенно противоположна.

"Мы видели, как Китай и Россия подписывают заявление о неограниченном партнерстве, и я считаю, что нам нужно больше доказательств и более эффективных действий, чтобы убедиться, что Китай не поддерживает Россию. До сих пор мы видим противоположное", - добавила она.

Блинкен в интервью программе CBS Face the Nation сказал, что США внимательно следят за тем, не увеличивает ли Китай поддержку России, и Вашингтон ясно дал понять Пекинe, каковы последствия доставки оружия или боеприпасов Кремлю.

"До сих пор мы видели китайские предприятия - и, конечно, в Китае нет различий между частными предприятиями и государством - мы видели, что они оказывают небольшую поддержку (..) России для использования в Украине", - сказал Блинкен.

Администрация Байдена в прошлом месяце указала Китаю на доказательства, свидетельствующие о том, что китайские предприятия продали Россию нелегальное оборудование для использования в Украине, и попыталась выяснить, сколько Пекин знает об этих сделках, сообщила CNN.

Китайские предприятия продали России шлемы, жилеты и подобные товары, но до сих пор Пекин отказалась доставлять России более серьезную военную помощь, например, оружие, открыли CNN должностные лица США.

Однако в последнее время в США наблюдались признаки, что Пекин, возможно, рассматривает и доставку военной помощи в Россию, сказала американские должностные лица.

Незадолго до повторного вторжения России в Украину Россия и Китай заявили, что у дружбы обеих стран нет границ, и Ван И в этом месяце собирается посетить Россию, сообщил CNN.

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