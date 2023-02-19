Украина получит легкие танки от Франции в течение ближайших недель

АМХ-10, которые используются с 80-х годов прошлого века, сравнительно очень легки и мобильны. Они несколько староваты, но работают хорошо, сказал один из французских чиновников.

АМХ-10 обычно используются для разведки и атак на танки врага.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорни в интервью газете Le Parisien обнаружил, что первые легкие танки для Украины будут доставлены до конца следующей недели.

Министр не признал, сколько АМХ-10 будет поставлено Украине за один раз, отметив, что не желает давать России никакой стратегической информации.

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале января пообещал доставить Украине АМХ-10, и в Лекорни выяснилось, что обучение украинских солдат как использовать эти танки, уже почти завершено.