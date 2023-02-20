Здоровая кожа вокруг ногтей - что делать, чтобы избежать заусенцев?

Здоровый организм способен сам исцелять себя, то есть естественный цикл восстановления кожи протекает в среднем от 28 до 42 дней. В молодости кожа восстанавливается быстрее, а с возрастом количество дней может увеличиться на целых 50%. Старение замедляет скорость восстановления кожи, но этот процесс никогда не останавливается полностью. Под воздействием различных факторов кожа вокруг ногтей может травмироваться, тогда как при недостатке в организме некоторых жизненно необходимых витаминов или минералов процесс восстановления кожи может быть замедлен.

"Практически каждый человек в своей жизни сталкивался с заусенцами, и нередко первое, что делают люди, и особенно детей, - как можно быстрее избавляются от них, отрывая или отгрызая зубами. Обычно результатом таких действий становятся открытые раны, с острой болью, иногда с кровоточащей и мокнущей поверхностью. Причиной такой ответной реакции организма является расположение заусенца. Нервы и кровеносные сосуды вокруг корня ногтя располагаются очень близко к верхнему слою кожи, поэтому небольшие трещины и повреждения могут вызывать резкую боль и дискомфорт, а также цепляться за одежду, вызывая более широкие разрывы. Регулярное образование заусенцев не требует посещения врача-специалиста, но в ситуациях, когда они не заживают и воспаление переходит на ноготь или далее на пальцы, в случаях, когда ноготь начинает менять цвет или наблюдается обильное кровотечение по медицинским показаниям, а также если помимо вышеперечисленных симптомов, имеется заболевание сахарным диабетом, целесообразно обратиться к дерматологу, который порекомендует курс лечения для уменьшения и устранения инфекции", - поясняет косметолог Apotheka Beauty Иева. Страуткалне.