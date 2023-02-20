Понимание процесса восстановления кожи рук может помочь узнать, что нужно коже и какие признаки указывают на необходимость действий. Одной из наиболее распространенных проблем кожи рук, вызывающих дискомфорт и неудобство, является образование заусенцев. Заусенцы - это обрывки или крошечные трещины на коже вокруг ногтей. Хотя по своему расположению и твердости они могут напоминать отломавшийся ноготь, на самом деле являются задравшейся кожей.
Здоровая кожа вокруг ногтей - что делать, чтобы избежать заусенцев?
Когда кожа задирается, место вокруг раны может припухнуть, может возникнуть покраснение, а также боль. Как ухаживать за кожей вокруг ногтей, и как правильно избавиться от заусенцев, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Здоровый организм способен сам исцелять себя, то есть естественный цикл восстановления кожи протекает в среднем от 28 до 42 дней. В молодости кожа восстанавливается быстрее, а с возрастом количество дней может увеличиться на целых 50%. Старение замедляет скорость восстановления кожи, но этот процесс никогда не останавливается полностью. Под воздействием различных факторов кожа вокруг ногтей может травмироваться, тогда как при недостатке в организме некоторых жизненно необходимых витаминов или минералов процесс восстановления кожи может быть замедлен.
"Практически каждый человек в своей жизни сталкивался с заусенцами, и нередко первое, что делают люди, и особенно детей, - как можно быстрее избавляются от них, отрывая или отгрызая зубами. Обычно результатом таких действий становятся открытые раны, с острой болью, иногда с кровоточащей и мокнущей поверхностью. Причиной такой ответной реакции организма является расположение заусенца. Нервы и кровеносные сосуды вокруг корня ногтя располагаются очень близко к верхнему слою кожи, поэтому небольшие трещины и повреждения могут вызывать резкую боль и дискомфорт, а также цепляться за одежду, вызывая более широкие разрывы. Регулярное образование заусенцев не требует посещения врача-специалиста, но в ситуациях, когда они не заживают и воспаление переходит на ноготь или далее на пальцы, в случаях, когда ноготь начинает менять цвет или наблюдается обильное кровотечение по медицинским показаниям, а также если помимо вышеперечисленных симптомов, имеется заболевание сахарным диабетом, целесообразно обратиться к дерматологу, который порекомендует курс лечения для уменьшения и устранения инфекции", - поясняет косметолог Apotheka Beauty Иева. Страуткалне.
Наиболее распространенные причины образования заусенцев
1. Отрывание заусенца. В таком случае риск инфекции распространяется на весь ноготь, допуская возможность увеличения заусенца.
2. Контакт с химическими веществами. Регулярный ежедневный контакт кожи рук со спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, ацетоном, средствами для мытья посуды и бытовыми чистящими средствами, хлорированной водой или химическими веществами на рабочем месте делает кожу сухой и шершавой. Для ухода за сухой, чувствительной и атопической кожей особенно важно выбирать бережные кремообразные моющие средства. Чтобы снизить риск появления заусенцев, после каждого мытья рук необходимо наносить на кожу увлажняющий или питательный крем для восстановления защитного барьера.
3. Глубокий срез кутикулы. Кутикула представляет собой небольшой кожный валик, обрамляющий корень ногтя, который выполняет важную защитную функцию, предотвращая повреждение корня ногтя бактериями и другими инородными телами. В процессе отслоения отмершего кожного слоя кутикулы валик может начать трескаться и воспаляться, в результате чего снижается прочность или иммунитет ногтевого корня, и образуются заусенцы. Чтобы этого избежать, рекомендуется регулярно увлажнять кутикулу и срезать отмершие клетки тонким слоем, не задевая здоровый слой эпидермиса, либо доверить эту процедуру мастерам маникюра.
4. Неправильный уход за ногтями. Слишком коротко подстригая ногти, а также неправильно – неправильными движениями пилочкой – подпиливая ногти, можно травмировать кожу вокруг ногтя, что может стать одной из причин образования заусенцев.
5. Травмы. Травмы, полученные вблизи ногтя, например порез бумагой или травма пальца, могут способствовать возникновению трещин на коже и заусенцев. Кожу рук необходимо защищать при занятиях спортом, хобби, а также во время путешествий, используя перчатки и при необходимости увлажняя кожу рук.
6. Недостаток фолиевой кислоты (В9) и витамина С в организме. Регулярное образование заусенцев может свидетельствовать о недостаточном количестве витаминов в организме. Витамин С способствует выработке коллагена в организме, замедляя старение кожи, а фолиевая кислота способствует регенерации клеток.
7. Влияние погодных условий. Осенью и зимой, в том числе под воздействием отопления, кожа становится сухой и склонной к образованию трещин. Сухость кожи может возникать и из-за быстрой смены климатической зоны. Сухость кожи способствует образованию заусенцев.
Как избавиться от заусенца?
"Ни в коем случае нельзя поддаваться дурной привычке и желанию оторвать заусенец или, того хуже, отгрызать его зубами! Обрабатывая заусенец, следует соблюдать тщательную гигиену и увлажнение кожи. Прежде всего нужно вымыть руки, увлажнить кожу увлажняющим кремом для рук, чтобы заусенец или отвердевший лоскут кожи размягчился и его было бы легче обработать. Для смягчения кожи можно подержать руки в теплой или чуть теплой воде с маслами или ромашковым чаем. Затем следует высушить кожу и аккуратно срезать ноготь чистыми маникюрными ножницами или специальными маникюрными кусачками, после чего обработать противовоспалительными или успокаивающими средствами. Для увлажнения кожи вокруг ногтей подойдут различные масла, например масло розмарина (уменьшает отечность, лечит зараженную область), лаванды (успокаивает), энотера, кокосовое, миндальное, оливковое и другие масла. Из натуральных растений заживлению способствуют алоэ вера и эхинацея, а из косметических средств лосьоны и кремы, содержащие пантенол, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, глицерин, мочевину и липиды, увлажнят и восстановят защитный барьер кожи", – советует косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Профилактические меры по защите кожи рук
1. Увлажняйте кожу рук ежедневно. На ночь рекомендуется наносить густой питательный крем и масло для кутикулы.
2. Надевайте перчатки при использовании абразивных и раздражающих кожу средств.
3. Избегать использования ацетона при снятии лака для ногтей. Более трудоемким процессом, но с меньшим раздражающим действием на кожу вокруг ногтей будет снятие лака с ногтей перекисью водорода, растительными маслами или соком лимона.
4. Избегайте частого и глубокого срезывания кутикулы.
5. Избегайте чрезмерного мытья рук абразивными моющими средствами.
6. Принимая душ или ванну, используйте теплую или чуть теплую воду. Горячая вода повреждает и сушит верхний защитный слой кожи.
7. Регулярно следите за влажностью воздуха в помещениях и при необходимости дополнительно увлажняйте его. Только, если уровень влажности воздуха в помещениях составляет 40–55%, это способствует поддержанию оптимального уровня влажности и кожи. В отопительный сезон влажность воздуха в помещениях часто не превышает 20 %, поэтому необходимо дополнительное увлажнение.
8. Укрепляйте иммунитет, принимая необходимые организму витамины и минералы. При необходимости рацион можно дополнить пищевыми добавками, важными для восстановления водного баланса кожи – витаминами А, С, Е, а также фолиевой кислотой.
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