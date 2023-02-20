В середине недели похолодает до -20

Во вторник, 21 февраля, количество осадков уменьшится, хотя местами еще возможен снег, а ночью ожидается небольшой дождь и порывистый ветер. Днем ветер стихнет, а

температура воздуха в ночь на среду снизится до -3...-10 градусов, в Видземе и Латгале - до -20 градусов.

На востоке страны местами температура воздуха опустится ниже -20 градусов. Максимальная температура в четверг днем составит от -5 градусов возле российской границы до +3 градусов в Курземе, где возможен дождь.

В конце недели в Латвию может прийти циклон со снегопадом. Температура воздуха не опустится ниже -10 градусов, а в середине дня будет около нуля.

В выходные в Латвию могут прийти циклон и сильный снегопад, но согласно текущему прогнозу Global Forecast System самые сильные осадки пройдут южнее нашей страны.

По прогнозам синоптиков, в марте также высока вероятность морозов и глубокого снега.