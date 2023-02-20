Грабежи в центре Риги; задержаны несколько несовершеннолетних

В феврале полиция возбудила четыре уголовных дела по фактам грабежей, покушений на грабежи и кражи на небольшую сумму, совершенных несовершеннолетними.

Все расследуемые преступления были совершены в темное время суток в центре Риги, где проходит большой поток людей. Несовершеннолетние подростки становились жертвами преступлений и насилия, угроз, а также против них применялось холодное оружие - ножи и пневматические пистолеты.

При расследовании уголовных дел было установлено, что преступления, за исключением последнего, совершены одними и теми же лицами.

Следует отметить, что некоторым из вовлеченных в преступления молодых людей еще не исполнилось 18 лет. Также установлено, что некоторые из них проживают в других городах Рижского района.

Последнее уголовное преступление такого рода, зарегистрированное полицией, было совершено 10 февраля около 20:50, когда в Верманском парке в Риге группа лиц ограбила двух несовершеннолетних. Происшедшее зафиксировали камеры наружного наблюдения, а сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия. Вскоре после совершения преступления предполагаемые преступники были задержаны и доставлены в участок.

Предполагаемые преступники 2006 и 2007 годов рождения ранее привлекались к ответственности за административные правонарушения, связанные с употреблением алкогольных напитков, и за мелкое хищение.

Похищенное личное имущество было изъято полицией.

Также в начале февраля полиция зафиксировала два ограбления, совершенных в Риге, на улице Аудею, одну кражу, которая произошла в баре в центре Риги, и попытку ограбления несовершеннолетних на бульваре Аспазияс.

Полиция установила возможных виновных в совершении указанных преступлений и арестовала некоторых из них. Один фигурант взят под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.