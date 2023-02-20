В Талсинском крае было найдено место, где волонтер-спасатель содержала различных животных, которые попадали к ней с улицы, от частных лиц, а также от обществ. Однако, подавленная своими личными проблемами, она исчезла, оставив животных - собак, кошек, коз, козла и петуха - на произвол судьбы. Некоторые погибли, сообщает Panorāma.
Внимание!
Видео ⟩ Волонтер-спасатель бросила животных умирать. Вмешалась полиция
Этих животных содержала Монта Минс, ее настоящее имя Монта Юхневич, известная в социальных сетях спасительница животных. Гита Грантиня, руководитель общества защиты животных DzīvniekuSOS, заподозрила, что что-то могло произойти.
Гита была той, которая обнаружила, что происходит неладное, а позже поделилась эмоциональным постом в социальной сети Facebook.
Ингвилда Ауместере, глава ассоциации Tutti palīdzība dzīvniekiem, когда-то оставила у Монты козленка Дженнифер, которую теперь нашли среди мертвых.
Монта потеряла интерес к животным около 3 месяцев назад, когда ее партнерские отношения прервались, сообщает программа.
По данным ассоциации DzīvniekiSOS, Монта пропадает уже не в первый раз. Однако никогда раньше это не приводило к таким фатальным последствиям, в том числе и для животных.
Муниципальная полиция Талси сообщила, что Монта и раньше попадала в поле их зрения, но не за нарушение правил содержания животных. Полиция, которая только что возбудила уголовное дело, в настоящее время не дает комментариев.
Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)
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