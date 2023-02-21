ЕС пока не вводит санкции против "Росатома"

Штрафные меры в отношении российской ядерной отрасли не войдут в готовящийся в Европейском Союзе десятый пакет санкций. Об этом сообщил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 20 февраля.

О новых санкциях будет объявлено до годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, пообещал Боррель, однако эти меры еще не утверждены. Поэтому он сказал, что не знает, войдет ли в этот пакет эмбарго на российские алмазы. В дипломатических кругах Брюсселя мнения об этом разошлись.

По словам Борреля, в десятый пакет санкций точно войдут электроника, специализированные автомобили, запчасти для машин, самолетов, грузовиков, строительные товары, которые можно использовать в военных целях, такие как антенны и краны, товары двойного назначения, а именно электронные компоненты, технологии, редкие материалы, термокамеры.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что новые штрафные меры предусматривают эмбарго на российские товары, которые нанесут бюджету РФ ущерб на сумму 11 млрд евро.