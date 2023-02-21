Как "скинуть" 20 лет и дольше оставаться молодым: рассказывает эксперт по долголетию

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что привычки Хаймена действительно могут способствовать долголетию. Медитация может помочь улучшить психическое здоровье и уменьшить стресс, который является основным фактором скорости нашего старения. С другой стороны, кофе связан с более низким риском таких заболеваний, как болезни сердца и слабоумие. Кофе содержит множество полезных для здоровья растительных соединений, называемых антиоксидантами.

Силовые тренировки также являются неотъемлемой частью здорового старения. После приготовления кофе Хаймен занимается силовыми тренировками с эспандерами, которые, по его словам, помогли ему нарастить мышечную массу и уменьшить боль в спине.

"Раньше я занимался йогой, теннисом и ходьбой. Тренировки с отягощениями действительно преобразили мое тело и улучшили мое здоровье", - говорит он.

Хаймен рассказывает, что его утренняя тренировка занимает около 30 минут, но если есть возможность, ему нравится двигаться в течение дня, прогуливаясь или катаясь на велосипеде.

После утренней тренировки Хаймен принимает душ с паром, а затем три минуты погружается в холодную ванну. Некоторые данные свидетельствуют о том, что воздействие горячей и холодной воды может уменьшить воспаление и улучшить обмен веществ.