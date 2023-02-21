Как "скинуть" 20 лет и дольше оставаться молодым: рассказывает эксперт по долголетию

Доктор Марк Хаймен заявляет, что его биологический возраст на 20 лет меньше, чем фактический. Благодаря полезным привычкам, таким как физическая активность и правильное питание, он ощущает себя в свои 63 на 43, пишет Insider.
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Мужчина все проверяет на себе, а свой биологический возраст он определил на основе клеточных маркеров здоровья. Хотя тесты для определения биологического возраста могут быть спорными, сам профессор является убедительным доказательством того, что привычки образа жизни, такие как диета, физические упражнения и управление стрессом, могут сделать жизнь человека более молодой и энергичной, а жизнь - более продолжительной.
Хаймен не выступает против старения как такового, он лишь за то, чтобы человек старел "качественнее".
По словам эксперта, распространенное мнение о том, что старение сопровождается неизбежными проблемами со здоровьем, такими как боли в суставах, замедленное мышление и хронические заболевания, совершенно неверно.
"Люди не осознают, что эти проблемы вызваны вещами, которые мы можем изменить, которые обратимы. Это излечимое состояние, а не неизбежный упадок", - говорит Хаймен.
Сам он начинает день с медитации, кофе и свободного времени для письма. Первое, что он делает каждый день после пробуждения в 6 утра - медитирует в течение 20 минут. Затем он наслаждается своим утренним кофе и садится, чтобы посвятить время письму.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что привычки Хаймена действительно могут способствовать долголетию. Медитация может помочь улучшить психическое здоровье и уменьшить стресс, который является основным фактором скорости нашего старения. С другой стороны, кофе связан с более низким риском таких заболеваний, как болезни сердца и слабоумие. Кофе содержит множество полезных для здоровья растительных соединений, называемых антиоксидантами.
Силовые тренировки также являются неотъемлемой частью здорового старения. После приготовления кофе Хаймен занимается силовыми тренировками с эспандерами, которые, по его словам, помогли ему нарастить мышечную массу и уменьшить боль в спине.
"Раньше я занимался йогой, теннисом и ходьбой. Тренировки с отягощениями действительно преобразили мое тело и улучшили мое здоровье", - говорит он.
Хаймен рассказывает, что его утренняя тренировка занимает около 30 минут, но если есть возможность, ему нравится двигаться в течение дня, прогуливаясь или катаясь на велосипеде.
После утренней тренировки Хаймен принимает душ с паром, а затем три минуты погружается в холодную ванну. Некоторые данные свидетельствуют о том, что воздействие горячей и холодной воды может уменьшить воспаление и улучшить обмен веществ.
Завтрак мужчины богат белком и питательными веществами. После утренней тренировки Хаймен делает себе коктейль с комбинацией растительных питательных веществ и полезных жиров из таких ингредиентов, как ягоды, семена чиа и семена конопли. Коктейль также включает 48 граммов белка, необходимого для наращивания и поддержания мышц, который он получает, добавляя в коктейль порошок сывороточного протеина.
"Когда вы становитесь старше, мышечная масса становится более важной. Это важный элемент здорового старения", - подчеркивает Хаймен.
Хаймен использует пищевую добавку креатин для здоровья мышц и мозга. Он также использует особый, недавно открытый тип жирной кислоты под названием C15:0, который связан с лучшим сном, большей энергией и более низким уровнем стресса.
Для людей, у которых еще нет режима долголетия, изменения в диете могут быть одними из самых простых изменений для улучшения здоровья, а также для повышения физической активности.
"Самые важные вещи - это физические упражнения и диета со здоровыми жирами и растительной пищей, - сказал Хаймен. - Никакое количество добавок не может заменить это".
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