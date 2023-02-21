В прошлом году жители сдали в аптеки тонны непригодных медикаментов

Заботясь об окружающей среде, жители с каждым годом все больше внимания уделяют сортировке отходов. Об этом свидетельствуют результаты различных исследований. Например, согласно результатам опроса населения, проведенного в 2022 году АО Latvijas Zaļais punkts в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS, отходы в Латвии сортируют 79% населения, что означает, что большая часть общества информирована о сортировке бытовых отходов. В то же время результаты другого исследования, проведенного Бюро Совета министров Северных стран и Министерством регионального развития окружающей среды в сотрудничестве с SKDS, показывают, что непригодные медикаменты в Латвии сортируют только 13% жителей, что, вероятно, говорит о недостаточных знаниях о том, что непригодные медикаменты являются опасными отходами, которые нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов, так как это может причинить вред не только окружающей среде, но и самим людям.

"Обобщенные Apotheka данные показывают, что с каждым годом растет объем сданных в аптеки непригодных медикаментов. По сравнению с 2021 годом в прошлом году жители сдали на 5% больше непригодных медикаментов. В свою очередь, если посмотреть на данные за более длительный период времени, то видим, что объем непригодных медикаментов, сданных в аптеки Apotheka за пять лет, увеличился почти вдвое. Однако, как показывают данные различных опросов, сравнительно малое число жителей сортирует непригодные медикаменты. Выбрасывая лекарства в унитаз или мусорное ведро, существует риск эффекта бумеранга, ведь сознательное загрязнение природы рано или поздно окажет влияние и на самого человека. Если лекарства выбрасываются с бытовыми отходами, они могут вызвать отравление у нашедших их животных. Неправильно утилизированные лекарства представляют потенциальный риск для окружающей среды - химическое загрязнение воды и почвы, устойчивость к антибиотикам, гормональные изменения и мутации у животных и растений", - отмечает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.