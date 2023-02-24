Рианна: свой бизнес, роман с A$AP Rocky, роды и новая беременность

20 февраля свой день рождения отметила популярная исполнительница Рианна (Rihanna). Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
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Настоящее имя певицы - Робин Рианна Фенти. Родилась она в Сент-Мишель на острове Барбадос. Музыка Рианны - это смесь R’n’B, поп и регги. Она узнаваема и неповторима.
На весь мир Рианна заявила о себе в 2007 году. Тогда состоялась премьера трека Umbrella, изначально написанного для Бритни Спирс. Песня мгновенно стала хитом и абсолютным успехом Рианны. Журналы Rolling Stone и Time поместили Umbrella на третью строчку в рейтинге 100 лучших песен 2007 года.
Но Рианна не только известная певица, она также актриса и дизайнер.
Видео: Рианна & Jay-Z - Umbrella
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