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Рианна: свой бизнес, роман с A$AP Rocky, роды и новая беременность

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Рианна: свой бизнес, роман с A$AP Rocky, роды и новая беременность
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20 февраля свой день рождения отметила популярная исполнительница Рианна (Rihanna). Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели"

Настоящее имя певицы - Робин Рианна Фенти. Родилась она в Сент-Мишель на острове Барбадос. Музыка Рианны - это смесь R’n’B, поп и регги. Она узнаваема и неповторима. 

На весь мир Рианна заявила о себе в 2007 году. Тогда состоялась премьера трека Umbrella, изначально написанного для Бритни Спирс. Песня мгновенно стала хитом и абсолютным успехом Рианны. Журналы Rolling Stone и Time поместили Umbrella на третью строчку в рейтинге 100 лучших песен 2007 года.

Но Рианна не только известная певица, она также актриса и дизайнер.

Видео: Рианна & Jay-Z - Umbrella

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Собственный бренд: косметика и белье
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