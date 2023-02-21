Видео ⟩ За счет военных учений могут снизить число уроков спорта в школах

В настоящее время обучаемые в 10 и 11 классах могут добровольно выбирать уроки государственной обороны. В этом учебном году 147 образовательных учреждений реализуют такие уроки.

Но в будущем уроки государственной обороны станут обязательным предметом. Однако продолжаются дискуссии о том, как введение этого предмета для всех школьников будет сбалансировано с остальным образовательным содержанием.

Увеличить учебную нагрузку или скорректировать существующие часы.

Против увеличения имеющейся 36-часовой нагрузки для школьников возражает ответственное министерство - Министерство образования и науки. Оно аргументирует, что уже сейчас школьное образование весьма интенсивно.

Министерство образования и науки подчеркивает, что более правильная стратегия позволит сократить количество часов в конкретных учебных предметах.

"Наше предложение - уменьшить количество часов у определенных учебных предметов. Мы смотрим в сторону спорта. Вероятнее всего, на час сократить количество занятий спортом.

На уровне основного курса, возможно, и в социальных знаниях", - на заседании подкомиссии Сейма по всеобъемлющей системе обороны государства отметила руководитель VISC Лиене Вороненко.

Уроки государственной обороны является частью общего всеобъемлющего плана обороны. Несмотря на то, что с следующего учебного года они будут обязательными, в отрасли образования по-прежнему звучат мнения о том, что его надо было сохранить как предмет по выбору.

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